El dato de inflación de junio en Estados Unidos sorprendió ayer de forma significativa. En términos mensuales, los precios cayeron por primera vez desde 2020, durante la pandemia de COVID, con un descenso del 0,4%. Sin embargo, quizá aún más importante, la inflación subyacente (2,6%), que excluye los precios más volátiles de la energía y los alimentos, resultó muy inferior a lo esperado.

Esto provocó, como era de esperar, una revisión de las expectativas del mercado sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed). Debido a la reciente escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, a comienzos de la semana los inversores llegaron a descontar dos subidas de tipos por parte de la Fed antes de finalizar el año. Actualmente, el escenario base vuelve a contemplar una única subida. La probabilidad de un incremento de tipos en septiembre ha descendido hasta aproximadamente el 68%.

Warsh vuelve a mostrarse agresivo con la inflación

La corrección habría sido más intensa de no ser por las nuevas declaraciones relativamente agresivas ("hawkish") de Kevin Warsh durante su comparecencia ante el Congreso.

Warsh afirmó que «la inflación es, en cierto modo, una elección», atribuyendo a la Reserva Federal toda la responsabilidad de garantizar la estabilidad de los precios.

Aseguró que, si la política monetaria es la adecuada, la elevada inflación de los últimos cinco años pasará a ser «cosa del pasado». También dejó claro que el banco central ya no aceptará una inflación por encima de su objetivo del 2 %.

Preguntado por la posible presión del presidente Donald Trump (por ejemplo, para reducir los tipos de interés), respondió con firmeza que su intención es «simplemente hacer su trabajo» y que «no hay lugar para la política» dentro del banco central.

Asimismo, destacó la fortaleza del mercado laboral y de la economía estadounidense, impulsada en gran medida por la aceleración de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial (centros de datos, hardware y software). No obstante, señaló que la Fed sigue vigilando de cerca esta tendencia por su posible impacto sobre la inflación y el mercado laboral.

Trump da marcha atrás en sus decisiones sobre el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, el presidente Trump continuó con su comunicación cambiante sobre el estrecho de Ormuz.

Finalmente, retiró su propuesta de imponer una tasa del 20 % a la carga que atravesara el estrecho, una medida que pretendía financiar los costes de la protección estadounidense de esa ruta marítima. Tras mantener, según sus palabras, «conversaciones altamente productivas» con líderes de Oriente Medio, esa tasa será sustituida por importantes acuerdos comerciales e inversiones que los países del golfo Pérsico dirigirán hacia Estados Unidos.

Trump anunció en Truth Social que las inversiones árabes serán «las mayores de la historia» y que se traducirán en una llegada masiva de fábricas, plantas industriales y equipamiento a Estados Unidos, lo que, según afirmó, creará millones de puestos de trabajo.

¿Cómo están reaccionando los mercados?

Los inversores parecen prestar poca atención a los mensajes del presidente estadounidense. Aunque el tráfico por el estrecho no se ha detenido por completo (algunos buques continúan transitando con los sistemas de localización apagados), sigue estando muy restringido en comparación con la situación de los primeros días de julio. Según los datos de Kpler, el número de entregas completadas cayó más de un 50 % durante la semana que finalizó el 12 de julio.

Actualmente, el barril de Brent cotiza en torno a los 85 dólares y el WTI alrededor de los 80 dólares. El gas natural negociado en el mercado holandés TTF también se encarece, hasta los 54 dólares por MWh.

Metales preciosos

Tras un avance cercano al 2% provocado por una inflación inferior a la prevista (lo que provocó una caída de las rentabilidades de los bonos estadounidenses), los metales preciosos terminaron prácticamente sin cambios respecto a la apertura.

Esto se debe, en parte, al tono relativamente agresivo de Kevin Warsh, que limitó el ajuste de las expectativas hacia una política monetaria más acomodaticia por parte de la Fed.

Actualmente, una onza troy de oro cotiza en torno a los 4.030 dólares, mientras que la plata se sitúa en aproximadamente 58,4 dólares por onza.

Renta variable

Los mercados asiáticos vuelven a registrar avances. El principal protagonista es el índice surcoreano KOSPI, que hoy sube un 6,25 %. Uno de los principales motores de esta subida ha sido el renovado flujo de inversión extranjera e institucional. También se observa una mejora del sentimiento hacia las compañías de semiconductores, con SK Hynix y Samsung avanzando cerca de un 10%.

El Hang Seng (+1,4 %) y el Nikkei (+1,4 %) también cotizan al alza. Por el contrario, el Shanghai SE Composite queda rezagado (-0,1 %), en gran medida debido a unos datos macroeconómicos peores de lo esperado en China.

Noticias corporativas: continúan las presentaciones de resultados

Hoy se presenta otra jornada repleta de publicaciones de resultados de grandes compañías estadounidenses. Ayer, la atención de los inversores se centró especialmente en IBM. La publicación de resultados llegó después de una fuerte revalorización bursátil impulsada por las expectativas en torno a la computación cuántica y la inteligencia artificial. Desde mayo de 2026, las acciones de la compañía habían pasado de aproximadamente 215 dólares a cerca de 300 dólares.

Los ingresos alcanzaron «solo» 17.200 millones de dólares, frente a un consenso de 17.800 millones. Además, el crecimiento de las ventas del negocio de software, de mayor margen, se desaceleró, algo que los inversores interpretaron como una señal de advertencia. El consejero delegado de la compañía, Arvind Krishna, explicó que los clientes habían comenzado a redirigir parte de su gasto de capital (CAPEX) hacia inversiones en memoria.

Las acciones de IBM cayeron aproximadamente un 24%, su mayor descenso desde 1987. Para hoy también se espera una intensa jornada de presentación de resultados.