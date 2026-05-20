La bolsa hoy: Tensión en Ormuz y bancos centrales en alerta

Trump declaró ayer que Estados Unidos podría verse obligado a atacar a Irán nuevamente, un día después de haber cancelado un ataque planeado tras recibir una propuesta de paz iraní. Irán, a su vez, presentó una propuesta exigiendo reparaciones de guerra y la retirada de las tropas estadounidenses. El estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado.

Diplomacia global: Xi Jinping recibe hoy a Vladimir Putin en Pekín, menos de una semana después de la visita de alto perfil de Trump a China. El primer ministro japonés, Takaichi, concluye una cumbre en Seúl; el primer ministro indio, Modi, se encuentra en Roma; y el primer ministro húngaro, Magyar, realiza su primera visita al extranjero a Polonia.

Bancos centrales

Reserva Federal: La gobernadora Paulson (Reserva Federal de Filadelfia) afirmó que la política actual es apropiada, pero que los mercados tienen razón al anticipar nuevas subidas de tipos o un mantenimiento prolongado de los mismos. En declaraciones posteriores, describió los riesgos como «muy elevados» y planteó explícitamente una subida de tipos si el crecimiento supera su potencial. Las actas de la reunión de abril de la Reserva Federal se publican esta noche, lo que marca la mayor división en la votación desde 1992.

BCE: Kocher, presidente del Consejo de Gobierno, declaró en televisión que una subida de tipos en la reunión de junio (11 de junio) es inevitable si el estrecho de Ormuz permanece cerrado. Nagel señaló que el BCE podría verse obligado a actuar en junio debido a la crisis energética provocada por Irán.

PBOC / China: El banco central chino mantuvo los tipos de interés de la Reserva Federal sin cambios por duodécima vez consecutiva (1 año: 3,00%, 5 años: 3,50%). El Banco Popular de China (PBOC) fijó el tipo de cambio USD/CNY en 6,8397, muy por encima de la estimación del mercado de 6,8072.

Reino Unido: Hoy se publica el informe del IPC de abril. Las estimaciones sugieren que la inflación anual caerá del 3,3% al 3,0%. El efecto base se debe, entre otros factores, a un error en los datos de 2025 del Departamento de Transporte y a los fuertes aumentos en las tarifas del agua hace un año, aunque esto no altera la tendencia inflacionaria subyacente. El gobernador Bailey comparece hoy ante la Comisión del Tesoro del Parlamento.

La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años alcanzó un máximo de 16 meses del 4,687%, mientras que los bonos a 30 años llegaron al 5,198%, un nivel no visto desde 2007. El mercado global de bonos está experimentando una fuerte caída impulsada por el temor a la inflación. Wall Street cerró la sesión de ayer sin una dirección clara: el S&P 500 cayó un 0,06% mientras que el Nasdaq 100 se mantuvo prácticamente sin cambios. Los índices europeos apuntan a una apertura a la baja.

Mercados asiáticos

El Nikkei 225 cae un 1,6% hoy, el KOSPI un 2% y el índice MSCI Asia-Pacífico excluyendo Japón un 0,7%. Los índices asiáticos registran su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, presionados por el aumento de los rendimientos de los bonos. El Hang Seng baja un 0,7%. Las acciones de Samsung Electronics caen después de que más de 47.000 trabajadores anunciaran una huelga para el jueves tras el fracaso de las negociaciones de mediación en Seúl.

Mercado Forex

Paradójicamente, el yen japonés (JPY) es actualmente la divisa principal más fuerte, pero el par USD/JPY se mantiene estable entre 158,94 y 158,95 (justo por debajo del nivel psicológico de 159), donde el dólar se ha fortalecido durante siete sesiones consecutivas, revirtiendo la apreciación del yen tras la intervención del 30 de abril.

El par EUR/USD cae a 1,1599, su nivel más bajo desde el 8 de abril. El par GBP/USD se sitúa en 1,3394. El dólar se mantiene cerca de máximos de seis semanas frente a una cesta de divisas (USDIDX: 99,29). El dólar australiano, el dólar neozelandés (AUD y NZD) y el dólar canadiense (CAD) se encuentran entre las divisas más débiles del día.

Materias primas energéticas

El crudo Brent se mantiene por encima de los 110 $/barril (111,07 $, -0,2 %), mientras que el WTI se sitúa en 103,69 $ (-0,28 %). El informe privado de la API mostró un quinto descenso semanal consecutivo en las reservas de crudo de 9,1 millones de barriles, mientras que las reservas de gasolina cayeron en 5,8 millones de barriles. Hoy a las 16:30 CET se publicará el informe clave de la EIA, que podría reforzar la percepción de una escasez de suministro.

En su escenario alcista, Citi prevé que el crudo Brent alcance los 150 $ a corto plazo, lo que indica que el mercado subestima el riesgo de interrupciones en el suministro. Cabe destacar, sin embargo, que dos superpetroleros chinos que transportaban 4 millones de barriles de petróleo de Oriente Medio han zarpado del estrecho de Ormuz tras más de dos meses de espera, el primer movimiento de este tipo en mucho tiempo.

El oro ha caído un 0,36 % hasta situarse en torno a los 4.467 $ por onza, su nivel más bajo desde finales de marzo, presionado por el fortalecimiento del dólar. La plata sube un 0,31%, hasta los 73,83 dólares.

Informes corporativas

NVIDIA : Hoy, tras el cierre de la bolsa de Wall Street, se publicarán los resultados del primer trimestre de 2026. Se prevén ingresos de aproximadamente 79.000 millones de dólares (+80% interanual). Las opciones de mercado implican una variación de alrededor de 350.000 millones de dólares en la capitalización bursátil.

Target : Los resultados del primer trimestre se publicarán antes de la apertura del mercado. Se prevé un beneficio por acción (BPA) de 1,46 dólares y unos ingresos de 24.640 millones de dólares. La empresa se encuentra en proceso de reestructuración bajo la dirección del nuevo CEO, Fiddlek; ha nombrado a un exdirector de Walmart como responsable de la cadena de suministro. Las acciones han caído más del 40% en los últimos cinco años, pero han subido un 30% este año.

Marks & Spencer, TJX y Lowe's publicarán sus resultados hoy antes de la apertura de los mercados en Europa y Estados Unidos. Walmart (WMT) y Ralph Lauren (RL) los publicarán mañana antes de la apertura del mercado.

Criptomonedas

El Bitcoin sube un 0,25%, situándose en torno a los 77.100 dólares. El movimiento es moderado en comparación con la volatilidad de los mercados tradicionales y a pesar del sentimiento global de aversión al riesgo.

Calendario del día

La sesión europea de hoy estará marcada por los resultados de NVIDIA tras el cierre de Wall Street, un factor clave para todo el sector tecnológico y de IA. Previamente, la atención se centrará en el IPC del Reino Unido (a las 08:00 CET), la comparecencia del gobernador Bailey y el informe de la EIA a las 16:30 CET. Por la noche, se publicarán las actas de la Reserva Federal, y los mercados estarán atentos a las señales sobre la evolución de los tipos de interés. Con los bonos del Tesoro a 10 años en niveles no vistos en más de un año y una tensa situación geopolítica, los resultados de NVIDIA podrían ser el único factor capaz de revertir el pesimismo.