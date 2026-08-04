La bolsa hoy: Wall Street acelera las subidas gracias a la IA

Las bolsas estadounidenses arrancaron la semana con un fuerte impulso alcista, lideradas por el sector tecnológico y las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Los sólidos resultados de Palantir reforzaron el optimismo de los inversores, mientras las expectativas de una posible desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán favorecieron una caída inicial del petróleo y mejoraron el apetito por el riesgo.

Palantir impulsa el optimismo en Wall Street y la inteligencia artificial

La sesión terminó con importantes ganancias en los principales índices estadounidenses. El Nasdaq lideró las subidas con un avance superior al 2,1%, seguido por el S&P 500 (+1,5%) y el Dow Jones (+1,3%), apoyados principalmente por las compañías tecnológicas.

Tras el cierre del mercado, Palantir volvió a sorprender positivamente con unos resultados que superaron ampliamente las expectativas. La compañía incrementó sus ingresos un 93% interanual, hasta 1.940 millones de dólares, por encima de los 1.810 millones esperados por el consenso.

Además, el beneficio ajustado por acción alcanzó los 0,41 dólares, frente a los 0,34 dólares previstos, mientras que la dirección elevó nuevamente sus previsiones para el conjunto de 2026. La empresa espera ahora unos ingresos de entre 8.150 y 8.160 millones de dólares, lo que supondría un crecimiento cercano al 82% respecto al año anterior y refuerza la confianza del mercado en el ciclo de inversión ligado a la inteligencia artificial.

Irán mantiene la tensión mientras el petróleo reduce parte de la prima geopolítica

En el plano geopolítico, Donald Trump afirmó que existen conversaciones con Irán para intentar desbloquear la situación en torno al estrecho de Ormuz, calificándolas como una posible "última oportunidad" para alcanzar un acuerdo. Según el presidente estadounidense, las negociaciones abarcan tanto la reapertura del estrecho como el programa nuclear iraní.

Sin embargo, desde Teherán negaron la existencia de negociaciones directas y advirtieron de que cualquier presencia militar estadounidense cerca del estrecho podría enfrentarse a importantes riesgos si continúa el bloqueo actual. Además, Irán rechazó la posibilidad de crear un corredor alternativo que evitara su control sobre una de las principales rutas energéticas del mundo.

Pese a ello, el mercado interpreta por ahora estas declaraciones como una estrategia de presión política más que como un anuncio de una escalada militar inmediata.

Este escenario permitió una caída inicial del precio del petróleo. El WTI llegó a retroceder cerca de un 6%, acercándose a los 80 dólares por barril, mientras que el Brent descendió hacia los 83 dólares. No obstante, la ausencia de un acuerdo definitivo y la incertidumbre sobre el futuro del estrecho de Ormuz siguen manteniendo una importante prima geopolítica sobre los precios del crudo.

En Asia predominó un comportamiento más mixto. Japón y Corea del Sur registraron ligeras caídas por la incertidumbre sobre la evolución del yen y el sector tecnológico, mientras que Australia destacó como el mercado con mejor comportamiento de la sesión gracias al impulso de las materias primas.

En otros mercados, el oro cotiza estable en torno a los 4.050 dólares por onza, la plata se aproxima a los 59 dólares, mientras que Bitcoin recupera ligeramente posiciones y vuelve a acercarse a los 64.000 dólares.