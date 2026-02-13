La bolsa mexicana en máximos y un peso que sigue sorprendiendo

El sesgo sigue siendo constructivo, pero con el índice en máximos aparecen señales técnicas de posible pausa; la gestión del riesgo gana protagonismo.

El peso mexicano se mantiene fuerte cerca de 17 por dólar en febrero, consolidando la narrativa del superpeso con impactos mixtos por sector.

A febrero de 2026, México vive un momento financiero poco común: la Bolsa Mexicana de Valores opera en niveles históricos mientras el peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar y otras divisas importantes. Esta combinación ha colocado al país nuevamente en el radar de inversionistas globales.

El principal termómetro del mercado accionario mexicano, el S&P/BMV IPC, se mueve en la zona de los 71,000 puntos tras haber marcado máximos recientes. Este avance ha sido resultado de una mezcla de estabilidad macroeconómica, confianza en la inversión industrial y una política monetaria que, hasta ahora, ha mantenido el equilibrio.

¿Por qué México está destacando?

En un entorno donde varios mercados emergentes enfrentan presiones por desaceleración o tensiones geopolíticas, México ha mostrado resiliencia. El fenómeno de relocalización industrial sigue siendo un factor estructural importante, sosteniendo expectativas de inversión, capacidad productiva y encadenamientos industriales con impacto directo e indirecto en el mercado accionario.

A esto se suma un entorno de inflación relativamente controlada y una política monetaria que mantiene un diferencial atractivo frente a Estados Unidos. Esa combinación tiende a favorecer la entrada de capital y, al mismo tiempo, contribuye a explicar por qué el mercado mantiene el interés incluso con el índice en máximos.

Aunque la bolsa se encuentra en niveles históricos, el mercado no luce desproporcionado frente a otros países desarrollados, lo que ha permitido que el apetito por riesgo continúe. En otras palabras, el avance no solo responde a impulso técnico: también se apoya en una lectura de fundamentos que el mercado sigue considerando razonable.

El superpeso y su impacto en el mercado

El tipo de cambio se ha mantenido alrededor de 17 pesos por dólar durante febrero, consolidando la narrativa del llamado “superpeso”. Esta fortaleza cambiaria tiene efectos mixtos y, precisamente por eso, su lectura es más rica que un simple “peso fuerte es bueno”.

Un peso fuerte atrae capital extranjero porque reduce el riesgo percibido, especialmente cuando el diferencial de tasas sigue favoreciendo a México. También refuerza la percepción de estabilidad financiera, lo que tiende a mejorar el tono general para activos locales. Sin embargo, esa misma fortaleza puede presionar a empresas exportadoras cuyos ingresos están denominados en dólares, ya que el tipo de cambio puede afectar su conversión a moneda local y su competitividad relativa en ciertos tramos del ciclo.

En otras palabras, la fortaleza del peso respalda el entorno macro, aunque no beneficia por igual a todas las emisoras del índice, lo que puede generar dispersión entre sectores incluso cuando el índice agregado se mantiene firme.

Análisis técnico del S&P/BMV IPC

Fuente: xStation5.

Desde el punto de vista técnico, el gráfico diario del índice muestra una estructura claramente alcista. La tendencia de las últimas semanas ha sido ordenada, con máximos y mínimos crecientes y el precio operando por encima de su media móvil de largo plazo, una condición que suele asociarse con fases de continuidad y con retrocesos más controlados dentro de la tendencia.

Sin embargo, comienzan a observarse señales que podrían sugerir un posible respiro de corto plazo. Indicadores como el RSI se encuentran en zonas elevadas, cercanas a niveles de sobrecompra. Además, el impulso del precio ha comenzado a desacelerarse ligeramente mientras el índice sigue marcando nuevos máximos, lo que puede interpretarse como una divergencia moderada en el momentum.

Este tipo de comportamiento no implica necesariamente un cambio de tendencia, pero sí podría anticipar una fase de consolidación o ajuste técnico antes de intentar extender el movimiento alcista. En mercados que vienen de máximos históricos, los retrocesos técnicos suelen formar parte natural de la estructura de tendencia, y muchas veces cumplen la función de resetear indicadores y recomponer la relación riesgo/retorno antes de un nuevo tramo.

Tasas de interés

La tasa de referencia en México se mantiene en 7.00%, mientras que en Estados Unidos el nivel es menor. Este diferencial continúa favoreciendo el flujo hacia instrumentos mexicanos y respalda la estabilidad del peso mexicano, porque mantiene atractivo el carry y, con ello, la disposición a mantener exposición a moneda local.

Al mismo tiempo, el mercado interpreta que la inflación está bajo control, reduciendo la probabilidad de movimientos abruptos por parte del banco central en el corto plazo. El resultado es un escenario interesante: tasas relativamente altas que sostienen la moneda, pero sin frenar por completo el dinamismo de la bolsa, lo que refuerza la idea de un “equilibrio” macro que el mercado está premiando.

Conclusión

México ha iniciado 2026 con una combinación de bolsa fuerte y moneda estable. El IPC se encuentra en máximos recientes, el peso mantiene fortaleza y el entorno macro sigue siendo relativamente sólido.

No obstante, desde el punto de vista técnico, el mercado podría experimentar pausas naturales tras el fuerte avance. La clave estará en cómo responda el índice ante posibles correcciones y si logra consolidar nuevos máximos sin deterioro en el momentum. El escenario sigue siendo constructivo, pero en mercados en máximos históricos, la disciplina y la gestión del riesgo se vuelven aún más importantes.

Cómo obtener exposición al mercado mexicano

Para quienes buscan exposición al mercado mexicano, una de las formas más conocidas es a través del NAFTRAC, el ETF que replica el comportamiento del índice. Sin embargo, también existe la posibilidad de operar el índice mediante derivados. Los inversionistas pueden acceder al contrato por diferencia basado en el S&P/BMV IPC, identificado como MEXComp (CFD).

Fuente: xStation5.

Este instrumento permite especular sobre los movimientos del índice sin necesidad de adquirir directamente las acciones que lo componen. Al tratarse de un CFD, el operador puede posicionarse tanto al alza como a la baja, lo que ofrece flexibilidad en distintos escenarios de mercado.

En términos prácticos, cuando el IPC sube o baja, el MEXComp tiende a reflejar ese movimiento, permitiendo participar en la dinámica del mercado mexicano desde una perspectiva táctica.



Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, nueve años de experiencia en los mercados financieros, especializado en Instrumentos Derivados.