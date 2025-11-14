La caída de Alibaba se prolonga en medio de las preocupaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca 📌

El gigante tecnológico chino Alibaba ha sido identificado como proveedor de apoyo tecnológico para operaciones militares chinas dirigidas contra Estados Unidos, según información de inteligencia citada en un memorando de seguridad nacional de la Casa Blanca. El documento —compartido con el Financial Times— incluye información “altamente secreta” recientemente desclasificada, que detalla cómo la compañía suministra al Ejército Popular de Liberación capacidades que Washington considera una amenaza para la seguridad estadounidense.

A pesar de haber presentado beneficios sólidos, un fuerte desempeño en ingresos y avances continuos en investigación de IA, la caída de las acciones de Alibaba continúa hoy, a medida que aumentan las preocupaciones sobre las implicaciones de seguridad nacional y el posible endurecimiento de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China.

Alibaba aún no ha respondido públicamente a las acusaciones. La acción acumula una caída cercana al 25% desde su máximo histórico alcanzado en octubre de 2025.