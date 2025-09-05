La desaceleración del mercado laboral asegura un recorte de tipos de la Fed en septiembre 💲

Wall Street cerró la sesión a la baja. El S&P 500 y el Dow Jones perdieron un 0,55 % cada uno, mientras que el Nasdaq retrocedió un 0,3 %. Las caídas estuvieron impulsadas principalmente por los temores de recesión tras los débiles datos del mercado laboral en EE. UU.

El dato de NFP de hoy se situó por debajo de lo esperado. El crecimiento del empleo en agosto fue de apenas +22.000 puestos, frente a las previsiones de +75.000 y los +79.000 de julio.

Tras la publicación, el dólar estadounidense cayó con fuerza y retrocede un 0,65 % en el intervalo diario. El EUR/USD sube, en cambio, un 0,75 %. Los mercados también comenzaron a descontar un recorte de 25 pb en la reunión de septiembre de la Fed, con mayores reducciones previstas en octubre y diciembre.

Además, los datos de los dos meses previos se revisaron a la baja en conjunto. Junio fue ajustado a -13.000 (desde +14.000) y julio a +79.000 (desde +73.000). En total, el empleo de junio y julio resultó 21.000 inferior a lo previamente reportado.

Datos igualmente débiles del mercado laboral provinieron de Canadá, lo que presionó al CAD. En contraste, el franco suizo y el dólar neozelandés mostraron un desempeño sólido en la jornada.

El oro ganó cerca de un 1,4 %, alcanzando los 3.800 USD/onza por primera vez en la historia.

El petróleo crudo cayó alrededor de un 2,5 %, tocando mínimos de dos semanas, ante el impulso de Arabia Saudita para incrementar la oferta en la reunión de la OPEP+ del domingo y las crecientes preocupaciones de recesión.

Broadcom reportó un aumento interanual del 22 % en ingresos, hasta USD 16.000 millones, y un salto del 63 % en su segmento de IA (USD 5.200 millones). Además, aseguró un contrato de USD 10.000 millones con OpenAI, lo que llevó a que su acción llegara a subir hasta un 14 %.

La Comisión Europea multó a Alphabet (Google) con 2.950 millones de euros por prácticas anticompetitivas; la compañía anunció que apelará la decisión.

Los mercados europeos y la Bolsa de Varsovia (WSE) cerraron en rojo; sin embargo, apareció un sesgo positivo en el sector energético polaco tras una propuesta para congelar los precios de la energía para el 4T 2025 e introducir un bono de calefacción para los hogares.

El mercado de criptomonedas mostró un optimismo moderado. El Bitcoin subió un 0,2 %, mientras que Ethereum retrocedió cerca de un 0,7 %.