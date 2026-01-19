La economía china crece al 5%. ¿Es un buen dato?

La economía china creció un 5% en 2025, coincidiendo exactamente con el objetivo establecido por las autoridades de Pekín. El objetivo se alcanzó, lo que está copando los titulares de las noticias. Desde una perspectiva política, este dato se considera exitoso porque en un contexto de incertidumbre global, tensiones comerciales y crisis del mercado inmobiliario, mantener este ritmo estaba lejos de estar garantizado. Sin embargo, los mercados financieros reaccionan con frialdad. No hay euforia, ni un aumento repentino de las entradas de capital, ni un cambio de discurso.

¿Por qué las previsiones no se revisaron al alza tras conocer estos datos?. La respuesta no reside en el nivel de crecimiento en sí, sino en su calidad, fuentes y dinámica. Estos factores definen la verdadera importancia de los datos de China para los mercados globales y explican por qué lograr un crecimiento del PIB del 5% no entusiasma a los inversores.

Contribución al PIB de China

El crecimiento económico de China en 2025 fue desigual. La mayor contribución al PIB provino de la industria y las exportaciones, mientras que la demanda interna se mantuvo débil. Las ventas minoristas crecieron más lentamente de lo previsto y las inversiones, especialmente en el sector inmobiliario, continuaron disminuyendo.

En el cuarto trimestre, el crecimiento se desaceleró notablemente, alcanzando su nivel más bajo en varios años. Esto indica que la economía está perdiendo impulso en lugar de fortalecerlo. Desde la perspectiva de un inversor, esto significa que no existe un impulso cíclico clásico. No existe ningún mecanismo capaz de impulsar el crecimiento de forma independiente en los próximos trimestres, ni a través del consumo ni de la inversión privada. El crecimiento del 5 % alcanzado en 2025 no tiene la misma calidad que el del 5 % alcanzado hace una década.

Las exportaciones son el principal motor de crecimiento de la economía china

Las exportaciones fueron un motor clave del crecimiento de la economía china en 2025. Los superávits comerciales récord confirman que las empresas chinas lograron encontrar mercados fuera de Estados Unidos, compensando la débil demanda interna.

Al mismo tiempo, esta estrategia tiene consecuencias. China aumenta la presión competitiva sobre los productores globales al ofrecer productos a precios cada vez más bajos. Exporta tanto el excedente de producción como la presión sobre los precios. Para la economía global, esto no estimula el crecimiento. En lugar de impulsar la demanda de materias primas y bienes de inversión, existe presión sobre los márgenes de beneficio, crecientes tensiones comerciales y un mayor riesgo de proteccionismo. Este entorno favorece las estrategias de inversión defensivas en lugar de un mercado alcista global.

Momento económico de China

Los mercados financieros no valoran el pasado, sino el futuro. Por lo tanto, la cuestión clave no es que China haya alcanzado un crecimiento del 5 %, sino si puede mantener o acelerar este ritmo. Hoy en día las señales son contradictorias. No existe un catalizador claro para restaurar la confianza del consumidor o revertir la tendencia en el mercado inmobiliario. Las políticas de estímulo siguen siendo selectivas y cautelosas, y las autoridades parecen centrarse más en la estabilidad que en impulsar agresivamente la economía.

Las perspectivas para 2026 se consideran menos favorables que las del año pasado. Para los mercados, esto implica un potencial limitado de sorpresas positivas y pocas razones para una revalorización significativa de los activos chinos.

El papel de China en la economía global está cambiando y tiene un impacto directo en los mercados financieros. El país actúa cada vez más como estabilizador, manteniendo la economía a un ritmo moderado en lugar de generar un fuerte impulso de crecimiento.

Para los mercados de materias primas, esto implica una menor presión de la demanda. Para las economías que dependen de las exportaciones a China, es necesario revisar las expectativas. Para los inversores globales, la selectividad sectorial y regional cobra cada vez mayor importancia. China sigue siendo un referente en el panorama de la inversión, pero ya no es una fuente evidente de crecimiento. En el nuevo panorama global, su papel es más complejo y menos positivo que en décadas anteriores.