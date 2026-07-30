La enorme apuesta de Amazon por la IA comienza a dar resultados

El mercado apenas ha comenzado a analizar el último informe de resultados de Amazon, pero la reacción inicial de los inversionistas deja claro lo bien recibidas que fueron las cifras publicadas. Al momento de redactar este informe, poco antes de las 23:00, las acciones de la compañía suben más de un 7% en las operaciones posteriores al cierre. Amazon no solo cumplió con las ya elevadas expectativas del mercado, sino que las superó ampliamente en los aspectos que más importaban a los inversionistas.

Antes de la publicación del informe, la principal incógnita ya no era simplemente el crecimiento de los ingresos o el nivel de beneficios. El mercado quería comprobar si las enormes inversiones de Amazon en centros de datos, infraestructura de inteligencia artificial y chips propios de procesamiento estaban comenzando a generar resultados tangibles.

El informe de hoy sugiere que eso es precisamente lo que está comenzando a suceder. AWS aceleró claramente su crecimiento, los ingresos totales del grupo superaron la barrera simbólica de los 200.000 millones de dólares, y las iniciativas de inteligencia artificial y el negocio de chips propios de Amazon han alcanzado una escala que ya no puede verse únicamente como una promesa de largo plazo. En otras palabras, el CapEx de Amazon ya no es percibido por el mercado solo como un enorme gasto que presiona el flujo de caja libre. Cada vez es más visible en el crecimiento de los ingresos.

Amazon cerró el segundo trimestre con ingresos de 200.600 millones de dólares, lo que representa un aumento del 20% interanual y un resultado muy por encima de las expectativas de los analistas. La magnitud del negocio es notable. Amazon ya genera un nivel de ventas trimestrales que sigue siendo inalcanzable para la mayoría de las compañías globales incluso sobre una base anual, mientras continúa creciendo a un ritmo más propio de una empresa en plena expansión.

El crecimiento no se limitó a un solo segmento. Las ventas en Norteamérica aumentaron un 16%, las operaciones internacionales incrementaron sus ingresos un 15% y el negocio de publicidad volvió a registrar un impulso muy sólido.

Sin embargo, la parte más importante del informe se encuentra en AWS. Los ingresos del segmento de nube crecieron un 37% interanual, hasta 42.200 millones de dólares. Esta cifra estuvo significativamente por encima de las expectativas del mercado y representó la tasa de crecimiento más rápida de AWS en los últimos 18 trimestres. Igual de importante es que el mayor volumen de ingresos estuvo acompañado por una fuerte mejora en la rentabilidad. El beneficio operativo de AWS alcanzó 16.600 millones de dólares, frente a los 10.200 millones de dólares registrados un año antes.

Actualmente, AWS representa la mayor evidencia de que las inversiones récord de Amazon están comenzando a traducirse en un negocio de mayor escala. La demanda de capacidad de procesamiento, el desarrollo de modelos de IA y la creciente adopción de la inteligencia artificial por parte de las empresas están impulsando la demanda de infraestructura en la nube. Amazon continúa ampliando la capacidad de sus centros de datos mientras mejora su capacidad para monetizar esta creciente demanda.

Las cifras relacionadas con las operaciones de IA y los chips propios de Amazon también resultan especialmente interesantes. La compañía anunció que ambas áreas ya superan una tasa anualizada de ingresos de 25.000 millones de dólares y mantienen un crecimiento de tres dígitos.

Esto representa un cambio significativo en la forma en que deben valorarse los chips desarrollados por Amazon. Los procesadores Graviton y los chips de IA Trainium ya no son únicamente herramientas destinadas a optimizar costos dentro de la infraestructura interna de Amazon. Cada vez forman más parte de la oferta comercial de AWS y constituyen una ventaja competitiva en la carrera por atender a los clientes que adoptan soluciones de inteligencia artificial.

Sin embargo, la espectacular cifra de beneficio neto debe interpretarse con cautela. Amazon informó un beneficio neto de 62.600 millones de dólares, equivalente a un BPA de 5,75 dólares, aunque este resultado estuvo impulsado de forma significativa por más de 53.000 millones de dólares en ingresos no operativos, relacionados principalmente con su inversión en Anthropic. La cifra de BPA luce impresionante, pero no refleja completamente la fortaleza operativa actual del negocio. Esto no resta calidad al informe. El beneficio operativo aumentó un 43% interanual, hasta 27.500 millones de dólares. Este indicador, junto con la aceleración de AWS, ofrece una visión mucho más clara de la mejora en las operaciones principales de Amazon.

El principal punto de discusión sigue siendo el CapEx. Amazon continúa invirtiendo cantidades récord en propiedades, equipamiento e infraestructura tecnológica, lo que ha provocado un flujo de caja libre negativo. En circunstancias normales, esto constituiría una clara señal de advertencia. Sin embargo, hoy el mercado se centra principalmente en determinar si estos crecientes desembolsos están creando la base para el crecimiento futuro de los ingresos.

Los resultados de hoy ofrecen evidencia cada vez más sólida de que así está ocurriendo. La aceleración de AWS, la rápida expansión de los negocios vinculados a la IA y el desarrollo de chips propios sugieren que la nueva capacidad de procesamiento no se está construyendo únicamente para un futuro lejano. La compañía ya está utilizando estas inversiones para atender una demanda real y en rápido crecimiento.

Esto no significa que el retorno total de estas inversiones récord ya sea plenamente visible. La magnitud del gasto sigue siendo enorme y la presión sobre el flujo de caja libre podría mantenerse durante los próximos trimestres. Sin embargo, el mercado ha recibido una señal clara de que estas inversiones están comenzando a traducirse en una expansión del negocio.

Las perspectivas para el tercer trimestre presentan un panorama ligeramente más mixto. Amazon espera ingresos de entre 197.000 y 202.000 millones de dólares y un beneficio operativo de entre 22.500 y 26.500 millones de dólares. Las previsiones siguen siendo sólidas, aunque también sugieren que, tras un segundo trimestre excepcionalmente fuerte, el crecimiento general del grupo podría comenzar a normalizarse.

No obstante, esto no modifica la principal conclusión del informe. Amazon entregó exactamente las señales que los inversionistas buscaban. AWS aceleró claramente su crecimiento, la rentabilidad del negocio de nube mejoró y las actividades relacionadas con la inteligencia artificial y los chips propios ya alcanzan una escala cada vez más relevante para toda la compañía.

Amazon continúa siendo un gigante del comercio electrónico, pero su potencial de crecimiento depende cada vez más de AWS y de la infraestructura de IA. El informe de hoy demuestra que el gasto récord en capital ya no representa únicamente una carga para el flujo de caja libre. Cada vez se convierte más en la base del crecimiento futuro de los ingresos.

Y ese podría ser el cambio más importante en la narrativa de inversión sobre Amazon después de estos resultados.