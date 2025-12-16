- El precio del Bitcoin retrocede un 7%.
- La falta de acuerdo sobre el proyecto ley que estructurará el mercado de criptomonedas impacta en los criptoactivos.
Durante la última semana, el precio del Bitcoin ha caído un 7%, acercándose nuevamente a la zona de liquidación más baja observada a finales de noviembre. Esta caída coincide con la noticia de que el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos ha retrasado el trabajo sobre el tan esperado proyecto de ley que estructura el mercado de criptomonedas, posponiendo todas las audiencias hasta principios de 2026. El comité no ha logrado concretar un acuerdo bipartidista antes de fin de año. La oficina del presidente Tim Scott ha enfatizado que las negociaciones con los demócratas continúan, pero los problemas relacionados con la estabilidad financiera, la integridad del mercado y las normas éticas siguen frenando el progreso.
La regulación de criptomonedas, en el aire
Este proyecto de ley busca aclarar cómo se dividirá la supervisión de los activos digitales entre la SEC y la CFTC, en particular otorgando a la CFTC un papel principal en la regulación del mercado de criptomonedas al contado. Sin embargo, ambos comités involucrados aún deben aprobar sus propias versiones del proyecto de ley antes de que se pueda desarrollar un marco regulatorio unificado. Actualmente no hay un plazo claro para la promulgación de las regulaciones. Además, 2026 comienza con una agenda legislativa apretada, y los legisladores tendrán que centrarse en la financiación gubernamental.
El sentimiento en el mercado de criptomonedas muestra un tono débil. El precio del Bitcoin corrige ante la prolongada incertidumbre regulatoria. Si bien el retraso del proyecto de ley no es el único factor de la recesión, refuerza la cautela de los inversores.
Precio del Bitcoin
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.