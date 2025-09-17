La FED en el centro de atención. ¿El relajamiento de la política estimulará el mercado bursátil?

Wall Street espera casi unánimemente que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 0,25 puntos porcentuales en la próxima reunión. Los inversores también confían en que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señale futuros recortes adicionales destinados a respaldar el debilitado mercado bursátil y a estabilizar el crecimiento económico ante el aumento de los riesgos globales.

En las últimas semanas, los índices bursátiles de EE. UU., incluido el S&P 500, han alcanzado máximos históricos; sin embargo, las tensiones relacionadas con el aumento de la inflación y la incertidumbre geopolítica siguen presionando a los inversores. Los analistas prevén que el S&P 500 podría subir alrededor de un 0,7% en el día del anuncio de la Fed, aunque advierten que el mercado es especialmente sensible a cualquier señal de la Reserva Federal respecto a la política monetaria futura.

Cabe destacar que los funcionarios de la Fed actualizarán durante la reunión sus previsiones sobre tasas de interés y perspectivas de crecimiento económico. El tono de Jerome Powell será crucial. Un mensaje más restrictivo, sugiriendo mantener o incluso volver a subir las tasas, podría provocar una fuerte corrección en los mercados de renta variable y de bonos. Por el contrario, una señal clara de continuidad en la política monetaria expansiva se interpretaría como un respaldo para el mercado, aunque podría reavivar las preocupaciones sobre mayores riesgos inflacionarios.

Las previsiones actuales del mercado indican que en los próximos doce meses las tasas de interés podrían reducirse en un total de unos 150 puntos básicos, principalmente a través de varios recortes escalonados de 25 puntos básicos cada uno. Sin embargo, la situación sigue siendo volátil y depende de los datos económicos entrantes, por lo que los inversores se mantienen preparados ante giros inesperados.

Las expectativas de una política monetaria más acomodaticia están respaldando las alzas en las empresas más pequeñas. La reasignación de capital de hoy es menor, pero si la Fed cumple con las expectativas acomodaticias del mercado, podrían producirse movimientos más decisivos. Unos tipos de interés más bajos beneficiarán principalmente a las pequeñas empresas, dada su mayor dependencia de los mercados de deuda y su menor liquidez financiera.

S&P 500 (intervalo H1)

Los contratos sobre el índice S&P 500 (US500) hoy se mantienen en torno al nivel de cierre de la sesión de ayer en EE. UU. El mercado muestra paciencia y calma, a la espera de información clave que se publicará durante la sesión de hoy. El principal evento es la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, programada para el mediodía.

Noticias corporativas:

Workday (Workday Inc.) sube un 9% después de que Guggenheim elevara su recomendación, destacando mejoras en áreas clave de las operaciones de la compañía. Además, el programa de recompra de acciones por 4.000 millones de dólares y la participación del inversor activista Elliott Management, con una tenencia de acciones valorada en 2.000 millones de dólares, influyen positivamente en el valor. Los analistas destacan el progreso de Workday en el desarrollo de su plataforma en la nube, especialmente en inteligencia artificial, y elevaron sus previsiones de ingresos para 2026 en un 14%.

Rithm Capital (Rithm Capital Corp.) gana un 3,5% tras conocerse la adquisición planificada de Paramount Group por 1.600 millones de dólares. El acuerdo incluye una cartera de propiedades de oficinas en Nueva York y San Francisco. Paramount, propietario de edificios emblemáticos en estas ciudades, llevaba tiempo buscando comprador, con firmas como Blackstone participando en el proceso de venta.

Manchester United (Manchester United plc) cae un 6% tras presentar los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, mostrando una caída de ingresos del 8,9% hasta 143,1 millones de libras. No obstante, el club registró un beneficio neto de 1,4 millones de libras, mejorando frente a la pérdida del año anterior. La estabilidad financiera también se vio respaldada por un aumento del 1,7% en el EBITDA. Los analistas señalan el descenso en ingresos por retransmisiones y partidos, debido principalmente a la participación del equipo en la Europa League en lugar de la Champions League. El club confirmó previsiones anuales completas, esperando ingresos entre 650 y 670 millones de libras y un EBITDA ajustado entre 145 y 160 millones de libras.

Netflix (Netflix Inc.) sube un 1,5% hoy a pesar de una caída en su cuota de mercado de streaming en agosto. Los inversores apuestan por una recuperación, anticipando que los estrenos y nuevos contenidos impulsarán a los clientes a regresar a la plataforma. Un mayor compromiso de los usuarios y la atracción de nuevos suscriptores podrían mejorar los resultados financieros de la compañía en los próximos meses.

New Fortress Energy (New Fortress Energy Inc.) +42% tras asegurar un contrato de suministro de GNL por 7 años con Puerto Rico, que incluye una opción de extensión de tres años y medidas de seguridad para garantizar el acceso a la terminal si se producen fallos de entrega.

Oruka Therapeutics (Oruka Therapeutics Inc.) +10,85% después de que los datos de la Fase 1 de su fármaco contra la psoriasis ORKA-001 superaran a Skyrizi de AbbVie, con una vida media de aproximadamente 100 días, lo que permite una dosificación anual. También anunció una colocación privada por 180 millones de dólares.

Lyft (Lyft Inc.) +14,50% tras asociarse con Waymo para lanzar un servicio de transporte autónomo en Nashville en 2026, que incluirá una instalación dedicada de vehículos autónomos y la integración en la plataforma de Lyft.

LightPath Technologies (LightPath Technologies Inc.) +4,40% tras obtener pedidos adicionales por 22,1 millones de dólares en sistemas de cámaras infrarrojas, lo que eleva los compromisos totales para 2026–2027 a 40,3 millones de dólares.

Baidu (Baidu Inc.) +7,60% tras presentar su modelo de IA mejorado Ernie X1.1, destacando avances en razonamiento fáctico, aprendizaje guiado y capacidades de agente.

Forward Industries (Forward Industries Inc.) -11,0% después de anunciar una colocación acelerada en el mercado (at-the-market offering) de hasta 4.000 millones de dólares en acciones, cuyos ingresos se destinarán a fines corporativos generales, incluida la creación de una estrategia de token de Solana.

Fuente: xStation 5