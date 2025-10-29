La Fed recorta las tasas de interés y pondrá fin al endurecimiento cuantitativo (QT) el 1 de diciembre 📌

Estados Unidos – Decisión sobre la tasa de interés de la Fed para diciembre:

actual: 4,00 %; previsión: 4,00 %; anterior: 4,25 %

La Reserva Federal aplicó un recorte de 25 puntos básicos, situando la tasa en el rango de 3,75–4,00 %, y anunció que pondrá fin a la reducción de su balance el 1 de diciembre, marcando un paso claro hacia una política monetaria más flexible. La decisión reflejó divisiones dentro del Comité: Schmid votó a favor de mantener las tasas sin cambios, mientras que Miran se inclinó por un recorte de 50 puntos básicos.

El Comité señaló que la actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo moderado, aunque el crecimiento del empleo se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente. Por su parte, la inflación ha repuntado desde principios de año y se mantiene en niveles relativamente elevados, lo que llevó a la Fed a reiterar su compromiso de largo plazo con el objetivo del 2 %.

En un giro operativo clave, la Fed anunció que, a partir de diciembre, reintegrará todos los vencimientos de bonos del Tesoro y MBS de agencias en letras del Tesoro a corto plazo (T-bills), lo que supone la suspensión efectiva del endurecimiento cuantitativo (QT) y estabiliza el tamaño de su balance.

El comunicado mantuvo un tono prudente, señalando que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado y que la incertidumbre sobre el panorama económico sigue siendo elevada, especialmente debido a la escasez de datos recientes provocada por el cierre del gobierno.

Los mercados interpretaron el mensaje general como ligeramente acomodaticio: los principales índices bursátiles de EE. UU. registraron alzas moderadas, mientras que el EUR/USD cayó levemente.

