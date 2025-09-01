Leer más

La inflación en Perú toca mínimo de siete años y se acerca al rango meta del BCRP

13:32 1 de septiembre de 2025

Inflación sorprende a la baja en Lima Metropolitana

Ciudad de Lima en Peru

La inflación en Lima Metropolitana sorprendió a la baja en agosto, al registrar una variación anual de 1.11 %, frente al 1.69 % de julio. Se trata de su menor nivel desde 2018 y se ubica muy cerca del límite inferior del rango objetivo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), establecido entre 1 % y 3 %.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó 0.29 %, después de haber registrado un aumento del 0.23 % en julio.

Factores detrás de la caída de la inflación

La desaceleración inflacionaria se explicó principalmente por los siguientes componentes:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: –0.32 %

  • Vivienda y servicios básicos: –0.99 %

  • Transporte: –0.09 %

  • Recreación y cultura: moderación al 2.57 % frente al 2.68 % en julio

Estos descensos alivian la presión sobre los hogares peruanos y confirman que la inflación mantiene una trayectoria descendente, apuntando a consolidarse en el corto plazo.

Implicancias para el Banco Central de Reserva del Perú

Edificio del banco central de peru

Tasa de referencia estable

El BCRP mantuvo su tasa de referencia en 4.50 % en agosto, alineado con su estrategia de cautela en política monetaria.

Credibilidad reforzada

El nuevo dato de inflación refuerza el escenario previsto por el banco central, que anticipaba niveles cercanos al límite inferior de su meta antes de estabilizarse en torno al 2 %.

Perspectiva hacia fin de año

  • La probabilidad de ajustes inmediatos en la política monetaria sigue siendo baja.

  • Sin embargo, el espacio para un tono más flexible hacia fin de año se ha ampliado, lo que abre la puerta a eventuales recortes de tasas si se consolida la tendencia desinflacionaria.

_______


