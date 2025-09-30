La mayoría de los mercados asiáticos registran caídas justo antes de las vacaciones de una semana en China. El índice chino cae un 0,05%, mientras que el Nikkei 225 de Japón se encuentra ligeramente en rojo en comparación con el cierre de ayer.

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 3,6%, en línea con las expectativas. El RBA mencionó mayores riesgos inflacionarios, condiciones económicas favorables y un mercado laboral ajustado. Simultáneamente, indicó que la mayoría de los efectos negativos relacionados con los aranceles probablemente se evitarían.

Las actas del Banco de Japón revelan una disparidad significativa entre los "halcones" y los "pacíficos". Algunos miembros del Banco de Japón se muestran a favor de volver a subir los tipos y alcanzar el tipo neutral, mientras que otros aún ven riesgos para la economía y una ausencia de presión inflacionaria. El USD/JPY se mantiene estable, pero vuelve a una ligera debilidad, prolongando las caídas de ayer.

El PMI manufacturero oficial de China se situó en 49,8, ligeramente mejor que el 49,6 esperado y el nivel anterior de 49,4. Sin embargo, el PMI de servicios fue más débil, en 50,0, por debajo del pronóstico de 50,3 (que coincidió con la lectura anterior). Este índice abarca principalmente a las grandes empresas estatales.

Según el China Securities Journal, el Banco Popular de China (PBOC) optará por una rebaja de los tipos de interés en el cuarto trimestre y utilizará otras herramientas para mantener una alta liquidez en el mercado. Simultáneamente, se espera un impulso al yuan.

Materias primas

El oro continúa su avance y se cotiza a 3.866 dólares por onza, lo que representa un aumento de precio de casi el 11% este mes.

Citi es el último banco en recortar su pronóstico del precio del petróleo, con un objetivo de 63 dólares por barril de Brent en 2026. Citi anticipa nuevos aumentos de producción por parte de la OPEP+ y una reversión total de los recortes de la era de la pandemia. Al mismo tiempo, las caídas más profundas se verán limitadas por la reposición de inventarios en China y la OCDE.

Goldman Sachs, a la luz de los recientes rumores de la OPEP+ sobre un nuevo aumento de la producción en noviembre, indica un precio tan bajo como 55 dólares por barril de Brent el próximo año. El petróleo crudo continúa con la fuerte caída de ayer. La caída del precio de ayer fue de casi un 3%, la más pronunciada desde el 3 de septiembre.

Donald Trump está tomando medidas para imponer nuevos aranceles relacionados con los productos de madera. Los productos de madera terminados, como los muebles, estarán sujetos a un arancel del 25%, mientras que la madera en bruto y los tablones se enfrentarán a un gravamen del 10%. Europa y Japón tendrán un límite arancelario del 15%

Otras noticias

Los últimos informes indican una falta de progreso en las conversaciones entre Trump y los líderes del Congreso, lo que sugiere una alta probabilidad de un cierre gubernamental hoy después de la medianoche en EE. UU. El vicepresidente Vance indica que todas las partes deben prepararse para el cierre.

El Wall Street Journal informa que Boeing está trabajando en el desarrollo de un nuevo modelo de avión para sustituir al 737 MAX.

El índice privado de RatingDog fue significativamente mejor, con una lectura de 51,2 frente a una expectativa de 50,3 y un nivel previo de 50,5. Este índice privado se centra en empresas más pequeñas, pero a menudo se considera un barómetro más amplio..

Los índices de Wall Street cerraron con subidas ayer, pero el repunte se vio frenado significativamente al final de la sesión. Los futuros registran avances moderados dos horas antes de la apertura del mercado europeo.

Hoy se espera una intensa agenda de importantes datos macroeconómicos europeos, incluyendo las ventas minoristas en Alemania, los datos del mercado laboral alemán, la inflación en Francia y, finalmente, la inflación alemana a primera hora de la tarde.Es importante tener en cuenta que hoy finaliza el trimestre, por lo que la volatilidad del mercado podría ser elevada.