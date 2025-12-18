La plata cae bajo $65 tras máximos históricos: ¿qué está pasando?

El mercado se apoya en la expectativa de recorte de tasas de la Reserva Federal y en la preferencia por activos refugio cuando baja la rentabilidad del efectivo.

La plata marcó un máximo histórico y luego retrocedió bajo $65 por toma de ganancias; el nivel técnico a vigilar es $64,80 .

Qué pasó con el precio: caída bajo $65 y soporte clave

La plata retrocedió por debajo de $65,00 después de que operadores tomaran ganancias cerca de máximos históricos. En el corto plazo, desde un enfoque técnico, el metal debería mantenerse por encima de $64,80 para conservar opciones de retomar impulso alcista.

Por qué la plata alcanzó un récord

El precio de la plata llegó a un máximo histórico en un contexto de expectativa de recorte de tasas por parte de la Fed y por la fuerte demanda industrial desde el sector tecnológico. En el mercado al contado, la plata superó los 60 dólares por onza por primera vez esta semana.

Fuente: xStation 5

Cuando las tasas de interés bajan y el dólar estadounidense se debilita, muchos inversores tienden a mover capital hacia metales preciosos como oro y plata. Se espera ampliamente que el banco central estadounidense reduzca su tasa principal en un cuarto de punto porcentual. En esa línea, Yeow Hwee Chua (Universidad Tecnológica de Nanyang) explicó: “Eso naturalmente desplaza la demanda hacia activos considerados como reservas de valor, incluida la plata”.

Demanda tecnológica vs. oferta limitada (el factor estructural)

Expertos señalan que la subida también responde a que la demanda supera la oferta. La plata, por su alta conductividad, se usa en vehículos eléctricos y paneles solares, y se espera que el crecimiento de esas industrias aumente el consumo del metal.

El problema: es difícil subir rápidamente la producción porque gran parte de la plata mundial se obtiene como subproducto de minas enfocadas en otros metales (como plomo, cobre u oro).

Aranceles y acaparamiento: otro impulso para el precio

El precio también se ve impulsado por la preocupación de posibles aranceles en Estados Unidos dentro de las políticas comerciales de Donald Trump. Esos temores han incentivado el acaparamiento en EE. UU., generando tensiones de suministro en otras regiones. Además, Estados Unidos importa cerca de dos tercios de la plata que utiliza.

Qué mirar ahora

Además del soporte de $64,80, el mercado seguirá muy sensible a: decisiones de la Fed, dirección del dólar estadounidense, y si continúa la fortaleza de la demanda tecnológica. En escenarios optimistas, algunos estrategas incluso proyectan que la plata podría acercarse a $100 hacia fines del próximo año.

Fuente: xStation 5