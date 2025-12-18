Leer más
15:30 · 18 de diciembre de 2025

La plata cae bajo $65 tras máximos históricos: ¿qué está pasando?

Gonzalo Muñoz
·

Analista de Mercados

La plata se enfría tras el rally: retrocede bajo $65 y el soporte a vigilar
Conclusiones clave
SILVER
Mat. Primas
-
-
ISLN.UK
ETCs
-
-
Conclusiones clave

  • La plata marcó un máximo histórico y luego retrocedió bajo $65 por toma de ganancias; el nivel técnico a vigilar es $64,80.

  • El mercado se apoya en la expectativa de recorte de tasas de la Reserva Federal y en la preferencia por activos refugio cuando baja la rentabilidad del efectivo.

  • La demanda tecnológica (vehículos eléctricos y paneles solares) supera una oferta rígida, mientras el riesgo de aranceles en EE. UU. añade presión.

Qué pasó con el precio: caída bajo $65 y soporte clave

La plata retrocedió por debajo de $65,00 después de que operadores tomaran ganancias cerca de máximos históricos. En el corto plazo, desde un enfoque técnico, el metal debería mantenerse por encima de $64,80 para conservar opciones de retomar impulso alcista.

Por qué la plata alcanzó un récord

El precio de la plata llegó a un máximo histórico en un contexto de expectativa de recorte de tasas por parte de la Fed y por la fuerte demanda industrial desde el sector tecnológico. En el mercado al contado, la plata superó los 60 dólares por onza por primera vez esta semana.

La plata corrige tras tocar rÃ©cord: por quÃ© cayÃ³ bajo $65 y quÃ© sigue

Fuente: xStation 5

Cuando las tasas de interés bajan y el dólar estadounidense se debilita, muchos inversores tienden a mover capital hacia metales preciosos como oro y plata. Se espera ampliamente que el banco central estadounidense reduzca su tasa principal en un cuarto de punto porcentual. En esa línea, Yeow Hwee Chua (Universidad Tecnológica de Nanyang) explicó: “Eso naturalmente desplaza la demanda hacia activos considerados como reservas de valor, incluida la plata”.

Demanda tecnológica vs. oferta limitada (el factor estructural)

Expertos señalan que la subida también responde a que la demanda supera la oferta. La plata, por su alta conductividad, se usa en vehículos eléctricos y paneles solares, y se espera que el crecimiento de esas industrias aumente el consumo del metal.

El problema: es difícil subir rápidamente la producción porque gran parte de la plata mundial se obtiene como subproducto de minas enfocadas en otros metales (como plomo, cobre u oro).

Aranceles y acaparamiento: otro impulso para el precio

El precio también se ve impulsado por la preocupación de posibles aranceles en Estados Unidos dentro de las políticas comerciales de Donald Trump. Esos temores han incentivado el acaparamiento en EE. UU., generando tensiones de suministro en otras regiones. Además, Estados Unidos importa cerca de dos tercios de la plata que utiliza.

Qué mirar ahora

Además del soporte de $64,80, el mercado seguirá muy sensible a: decisiones de la Fed, dirección del dólar estadounidense, y si continúa la fortaleza de la demanda tecnológica. En escenarios optimistas, algunos estrategas incluso proyectan que la plata podría acercarse a $100 hacia fines del próximo año.

Fuente: xStation 5

Escenario alcista: La señal más limpia sería ver a la plata recuperar $65 y, sobre todo, empezar a cerrar velas H4 por encima para mostrar que el retroceso fue más toma de ganancias que un cambio de tendencia. Si además logra superar la franja de $65,8–$66, el mercado suele quedar con espacio para estirar primero hacia $66,8–$67,5 y luego volver a poner en juego los máximos recientes. Ese escenario normalmente se apoya en un dólar más blando, tasas reales cediendo y un tono más amigable de la Fed, además de que se mantenga la narrativa de demanda industrial.

Escenario bajista: El riesgo aparece si el rebote se agota bajo $65–$65,8 y el precio vuelve a presionar a la baja hasta quebrar $64,8, que es el soporte que ahora manda en el corto plazo. Si ese nivel se pierde con decisión, lo más probable es que el mercado busque primero $64, y después una zona más profunda en torno a $63,2–$62,8. En un tramo de mayor aversión al riesgo —por repunte del dólar o de los rendimientos— no se puede descartar una extensión hacia $62–$60. Este sesgo bajista quedaría desactivado si la plata recupera $65 y se consolida arriba de $65,8–$66.

 
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

