La plata cae un 1% mientras el índice del dólar intenta estabilizarse

El precio de la plata retrocede más de un 1% hoy, a pesar de la revisión de datos del Bureau of Labor Statistics (BLS) más débil de lo esperado, que apunta a un debilitamiento de la economía estadounidense. A pesar de la fuerte revisión a la baja de empleo (-911.000 para 2024, con cierre en marzo de 2025), los futuros sobre el Índice Dólar (US Dollar Index) intentan estabilizarse tras las ventas recientes, subiendo casi un 0,3% en la jornada (el par EUR/USD pierde casi un 0,4%).
Probablemente esa sea también la razón por la cual las alzas del oro se limitan a apenas un 0,3%. En contraste, hoy se conocieron datos sólidos: el Índice NFIB mostró firmeza, y el informe Redbook reportó un crecimiento interanual de 6,6% en ventas de grandes almacenes en EE. UU., lo que sugiere un mayor dinamismo del consumo minorista.
Por tanto, pese al débil reporte laboral, se puede asumir que no todos los datos macroeconómicos reflejan un escenario recesivo.
