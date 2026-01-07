La plata cae un 3% después de intentar un máximo histórico📉¿Patrón de doble techo?

Los precios de la plata iniciaron el año con una fuerte onda alcista, impulsando al metal desde US$70 hasta cerca de US$82, acercándose al máximo histórico de fines de diciembre de 2025. Sin embargo, ayer comenzó un movimiento correctivo, con una caída cercana al 5% desde el máximo local hasta US$78, mientras el precio lucha por mantener el impulso por encima de la EMA50 (línea naranja). El RSI se ubica actualmente levemente por debajo de 45 y el MACD sugiere un posible cruce bajista.

El interés abierto en plata , al 30 de diciembre , se situó en 157.391 contratos , lo que refleja un mercado activo, pero no sobrecalentado en términos de posiciones abiertas totales.

El segmento de Managed Money (grandes especuladores) mantiene 29.100 contratos largos y 15.092 contratos cortos , lo que implica una posición neta larga cercana a 14.000 contratos .

En términos semanales, estos fondos redujeron exposición , cerrando 5.926 contratos largos , mientras incrementaron posiciones cortas en 1.674 contratos .

Los Comerciales (Productores/Merchants/Procesadores/Usuarios) mantienen solo 4.680 contratos largos frente a 30.754 cortos , resultando en una posición neta corta cercana a 26.000 contratos .

Durante la última semana, los comerciales redujeron aún más sus posiciones largas en 1.153 contratos y aumentaron los cortos en 692 , vendiendo en un contexto de fortaleza del mercado.

La diferencia de posicionamiento es clara: los fondos siguen netamente largos y apuestan por precios más altos, mientras que los hedgers (productores) permanecen fuertemente cortos.

Históricamente, este tipo de configuración en plata suele aparecer en etapas más avanzadas de una tendencia alcista, más que en su inicio. En conjunto, el informe CoT sugiere que aún existe potencial de alzas adicionales, pero la asimetría de riesgos comienza a inclinarse a favor de los comerciales, haciendo al mercado más vulnerable a una corrección o a una fase prolongada de consolidación. Por otro lado, la concentración de posiciones cortas es elevada, ya que los cuatro mayores operadores controlan el 28,4% del interés abierto total en el lado corto.

Desde una perspectiva técnica, el gráfico de la plata muestra una posible figura de doble techo bajista en torno a US$80 por onza, nivel que ahora actúa como resistencia clave. Un soporte relevante se localiza cerca de la EMA200 en gráfico horario, en torno a los US$76 por onza.

PLATA (H1)



Fuente: xStation5

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí