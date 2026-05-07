La PLATA sube 5,75%

Las subidas en los precios de la plata y otros metales preciosos se deben principalmente a una caída en las expectativas de inflación, impulsada por las esperanzas de una paz duradera entre Irán y Estados Unidos, o al menos por la reapertura del Estrecho de Ormuz. Los metales preciosos estuvieron bajo una presión significativa debido al aumento de los rendimientos de los bonos a nivel mundial, lo que impulsó la demanda por activos refugio y garantizó una tasa de retorno más alta y segura.

El creciente optimismo respecto a la paz en Oriente Medio y la consecuente caída de los rendimientos de los bonos (subida en los precios) ha vuelto a hacer atractivos a los metales preciosos tras las recientes ventas masivas, aunque las valoraciones históricamente elevadas y las preocupaciones por la alta volatilidad observada a comienzos de 2026 podrían limitar el potencial de un retorno a una fuerte tendencia alcista.

La PLATA está rebotando en paralelo con la subida en los precios (caída en los rendimientos) de los futuros de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años (TNOTE; mostrado en azul). Las futuras ganancias dependerán de cómo reaccione el precio de la plata a la resistencia que actualmente está siendo puesta a prueba alrededor de los $82 por onza. Fuente: xStation5



Fuente: xStation5

Tras una corrección, el oro rompió por encima de la zona POC del perfil de volumen en la región de 4550–4600, donde se concentra la mayor parte del volumen histórico de negociación, y encontró un fuerte soporte allí. El rebote también rompió la línea de desviación estándar negativa del VWAP anclado, lo que significa que, desde una perspectiva técnica, el metal está allanando el camino para posibles nuevas ganancias hacia la zona del valor promedio del VWAP (la curva azul en el gráfico) y la siguiente zona de clúster de volumen cerca de los $5.140 por onza. Los próximos movimientos de precio del ORO podrían depender de la trayectoria de las conversaciones de paz en Oriente Medio y del posicionamiento general del USD, ya que frecuentemente ha existido una correlación inversa entre los precios de estos dos instrumentos.