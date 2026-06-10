La producción de petróleo cae a mínimos de más de dos décadas. El mercado se congela tras el informe de la EIA

Los futuros del petróleo (OIL) están teniendo dificultades para definir una dirección tras el informe de la EIA publicado hoy, que mostró una reducción de inventarios mucho mayor de lo esperado. Además, la producción de petróleo de la OPEP cayó en mayo a su nivel más bajo en más de dos décadas, descendiendo hasta aproximadamente 16,13 millones de barriles por día, según una encuesta de Reuters.

El precio está poniendo a prueba el retroceso de Fibonacci del 38,2% en 92,97 USD después de una fuerte venta masiva desde el máximo de 97,58 USD. El grupo de velas destacado muestra indecisión en este nivel. La EMA de 48 períodos (92,20 USD) se está aplanando por debajo de la EMA de 240 períodos (93,94 USD), manteniendo un sesgo bajista de corto plazo. El RSI en 55,7 está recuperándose, aunque todavía sin una señal concluyente. Un rechazo en esta zona apuntaría al nivel del 23,6% de Fibonacci en 91,88 USD, mientras que una ruptura clara por encima de 93,85 USD (retroceso del 50% de Fibonacci) cambiaría el impulso hacia un escenario alcista. Fuente: xStation5

Principales cambios en inventarios

Los inventarios de petróleo crudo registraron una caída de 7,23 millones de barriles, más de tres veces superior a la previsión de -2,2 millones y por encima de la caída de -7,97 millones observada la semana anterior. Las existencias comerciales de crudo se sitúan ahora en 426,5 millones de barriles, aproximadamente un 5% por debajo del promedio estacional de los últimos cinco años.

Otros datos:

Centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma: -0,801 millones de barriles (anterior: -0,583 millones)

Gasolina: +0,186 millones de barriles (previsión: +1,0 millón; una desviación significativa respecto a las expectativas)

Destilados: -0,2 millones de barriles (previsión: +0,171 millones)

Inventarios comerciales totales de petróleo y derivados: -5,6 millones de barriles en la semana

Operaciones de refinación

Las refinerías operaron al 95,3% de su capacidad disponible, procesando 17,0 millones de barriles diarios, un aumento de 80.000 barriles por día respecto a la semana anterior. La producción de gasolina promedió 9,7 millones de barriles diarios y la de destilados alcanzó 5,2 millones de barriles diarios, ambas por encima de los niveles de la semana previa.

Importaciones y demanda​​​​​​​

Las importaciones de petróleo crudo promediaron 5,9 millones de barriles diarios, una disminución de 0,5 millones de barriles diarios respecto a la semana anterior y un nivel 5,8% inferior al registrado durante el mismo período de cuatro semanas del año pasado. Por el lado de la demanda, el total de productos suministrados durante las últimas cuatro semanas promedió 20,6 millones de barriles diarios, un aumento del 3,5% interanual. La demanda de destilados lideró el crecimiento, aumentando un 7,2% interanual, mientras que la gasolina retrocedió un 0,5% y el combustible para aviación cayó un 2,2%.

Niveles de inventario frente al promedio de cinco años

Los inventarios de destilados siguen siendo los más ajustados, situándose un 13% por debajo del promedio de cinco años con 102,1 millones de barriles. La gasolina se encuentra un 6% por debajo de su promedio histórico. Por el contrario, el propano/propileno es la excepción, ubicándose un 35% por encima del promedio, con 22,8 millones de barriles.

Contexto de la oferta de la OPEP

La producción de petróleo de la OPEP cayó 1,06 millones de barriles diarios en mayo respecto al mes anterior, alcanzando su nivel más bajo en más de dos décadas. La disminución estuvo impulsada principalmente por el bloqueo naval estadounidense sobre Irán y las interrupciones en torno al Estrecho de Ormuz, factores que redujeron drásticamente las exportaciones desde el Golfo. Irán registró la caída más pronunciada, mientras que Arabia Saudita también mostró descensos. Por otro lado, Irak, Venezuela y Nigeria compensaron parcialmente estas pérdidas. Este contexto refuerza la estrechez del mercado sugerida por las consecutivas e importantes reducciones de inventarios de petróleo en Estados Unidos.