¡La revisión de nóminas resta casi un millón de empleos en EE.UU.!

Bureau of Labor Statistics – Revisión preliminar de las nóminas no agrícolas (Benchmark Payrolls):
Publicado: -911.000
Esperado: -682.000
Anterior: -818.000
La revisión de los datos de NFP muestra una reducción de casi un millón de puestos de trabajo respecto a las estimaciones previas. Un ajuste de esta magnitud debilita la percepción de fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos e indica que los datos anteriores podrían haber sobreestimado el ritmo real de creación de empleo.
Este tipo de revisión aumenta la presión sobre la Reserva Federal, ya que señala una clara desaceleración del mercado laboral. En consecuencia, crecen las expectativas de recortes de tasas más agresivos, y la atención de los mercados financieros se centra ahora en la magnitud y el ritmo de las futuras decisiones de la Fed.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.