La soja alcanza un máximo de 15 meses tras el informe del USDA y el optimismo comercial entre EE. UU. y China 📈 🫛

- El contrato de soja supera una resistencia clave ante las renovadas expectativas de demanda.
- Además, el último informe del USDA proyecta una menor producción, lo que sugiere una presión de mercado que impulsa los precios.
- El contrato de soja supera una resistencia clave ante las renovadas expectativas de demanda.
- Además, el último informe del USDA proyecta una menor producción, lo que sugiere una presión de mercado que impulsa los precios.
Los futuros de la soja repuntaron con fuerza hoy (+2,4%), recuperándose de recientes caídas mientras los operadores reaccionaban al renovado optimismo respecto al comercio agrícola entre EE. UU. y China. El contrato de soja de enero en el CBOT avanzó 20½ centavos hasta 11,45 USD por bushel, respaldado por expectativas de que China incremente sus compras de soja estadounidense tras recientes conversaciones diplomáticas.
Las lluvias irregulares en Brasil también reforzaron los precios al incrementar la preocupación por la oferta. La harina y el aceite de soja mostraron comportamientos mixtos, mientras que los futuros de maíz registraron un avance moderado, reflejando un apoyo más amplio en el complejo de granos tras el más reciente informe del USDA. La institución prevé que la producción estadounidense de soja se sitúe en 4,25 mil millones de bushels, ligeramente por debajo de lo esperado y un 3% menos que el año pasado. Se proyecta un rendimiento récord de 53 bushels por acre, mientras que el área total cosechada es inferior a la de 2024, con 80,3 millones de acres.
El contrato de futuros de soja del CBOT rebotó con fuerza tras una fuerte salida vendedora al inicio de la sesión, llevando el precio a su máximo de 15 meses. El RSI se encuentra actualmente entrando en zona de sobrecompra, aunque los cambios en los fundamentos de oferta y demanda probablemente sostendrán la valoración más alta. Fuente: xStation5
📈 ¿Te interesa operar materias primas como la soja?
Abre tu cuenta real en XTB y accede a análisis diarios, herramientas avanzadas y más de 5.500 instrumentos para operar:
👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh
Acción de la Semana - NVIDIA (21.11.2025)
Yen japonés repunta 0.6% entre advertencias de intervención y aumento de riesgos fiscales y monetarios
Dólar hoy en México sube 0.6% ante señales de desaceleración económica y presión externa
El PMI de EE. UU. supera ligeramente las expectativas; el EUR/USD sin reacción 📌
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.