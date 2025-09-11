Las acciones de BAE Systems se disparan ✈️

Las acciones de BAE Systems (BA.UK) suben un 4,2% gracias a las noticias positivas de la industria de defensa compartidas por la compañía y al creciente interés en los drones. La compañía anunció una aceleración en la producción de buques de guerra, declarando su capacidad para construir una unidad al año durante los próximos dos años (seis meses más rápido que en la actualidad). Al mismo tiempo, la compañía emitió un comunicado sobre un ambicioso plan para modernizar sus instalaciones de producción y firmar nuevos contratos con los gobiernos británico y noruego.

A esto se suma la importante inestabilidad en Polonia tras los recientes incidentes con drones, que obligaron a la OTAN a responder y generaron nuevos debates sobre la seguridad fronteriza. Los últimos informes sobre una cooperación industrial más estrecha con Ucrania también son un factor importante que impulsa el precio de la acción. Esto se refiere principalmente a proyectos conjuntos para la producción y transferencia de tecnología de los drones de combate más modernos. El nuevo acuerdo prevé la producción de miles de unidades al mes y la transferencia de tecnología a plantas ucranianas, lo que fortalece la posición tanto de BAE como del sector de defensa británico. El mercado ha reaccionado positivamente a esta noticia, viéndola como una oportunidad tanto para un aumento de los pedidos como para la ampliación de la cartera de productos innovadores, especialmente en el campo de los sistemas de defensa no tripulados.

Precio de las acciones de BAE Systems

Las acciones continúan con el dinamismo de los últimos dos días, alcanzando sus niveles más altos desde julio de este año. Además, el indicador RSI de las últimas 14 sesiones ronda los 70 puntos.

Fuente : Plataforma XTB