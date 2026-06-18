Las acciones de BMW caen a su nivel más bajo desde noviembre de 2020. ¿Los fabricantes alemanes enfrentan nuevos problemas?

Las acciones del icónico fabricante alemán BMW cayeron hoy a su nivel más bajo desde el otoño de 2020 después de que la compañía publicara resultados sorprendentemente débiles y redujera drásticamente sus previsiones. A pesar de la magnitud de la caída, todavía existen pocas señales de una demanda compradora significativa, mientras que el sector automotriz alemán continúa ejerciendo presión sobre el índice DAX.

BMW ha emitido una advertencia que claramente ha inquietado a los inversores: la debilidad de la demanda en China, el conflicto en Oriente Medio y un fuerte deterioro de la rentabilidad están afectando las perspectivas de la compañía. Como resultado, la valoración de BMW ha caído a su nivel más bajo en más de cinco años.

El mayor recorte de previsiones en años

El aspecto más preocupante del anuncio de BMW es la magnitud del deterioro en las expectativas de rentabilidad.

La compañía indicó que el beneficio antes de impuestos (EBT) caerá “significativamente” en 2026 en comparación con 2025, cuando el EBT alcanzó los 10.200 millones de euros. Hasta hace poco, la administración esperaba únicamente una disminución moderada de las ganancias.

Aún más alarmante es la revisión de los principales indicadores de rentabilidad:

La previsión del margen EBIT automotriz fue reducida desde 4%-6% hasta apenas 1%-3% .

fue reducida desde hasta apenas . La previsión de ROCE (retorno sobre el capital empleado) fue reducida desde 6%-10% hasta 1%-5%.

Recortes tan profundos sugieren que el problema va más allá de una menor venta de vehículos y refleja cada vez más la capacidad de BMW para mantener los elevados niveles de rentabilidad premium que históricamente han respaldado su valoración. Para un fabricante de automóviles de lujo, los márgenes siguen siendo uno de los factores de inversión más importantes, lo que explica la severidad de la reacción del mercado.

El conflicto con Irán aumenta la presión sobre los costos

Un segundo desafío importante proviene de la situación geopolítica en Oriente Medio.

Según BMW, el conflicto relacionado con Irán ha resultado significativamente más costoso de lo que se anticipaba hace apenas unos meses. Los precios persistentemente elevados de la energía están aumentando los costos operativos y, al mismo tiempo, reducen la disposición de los consumidores a realizar compras discrecionales de gran valor.

La administración enfatizó que el mayor crecimiento de las ventas en Europa y Estados Unidos es actualmente insuficiente para compensar la debilidad de la demanda en Asia, particularmente en China.

Se aceleran los esfuerzos de reducción de costos

BMW también anunció una aceleración de sus iniciativas de reestructuración y programas de eficiencia.

Según Milan Nedeljković, miembro del Consejo de Administración de BMW AG, la compañía debe adaptar sus estructuras y procesos a lo que describió como un “deterioro drástico de las condiciones del mercado”. La administración tiene la intención de intensificar las iniciativas de ahorro de costos ya existentes e implementar medidas adicionales de eficiencia.

Paradójicamente, esto generará aún más presión sobre las ganancias en el corto plazo. BMW señaló que la implementación de las nuevas medidas de reestructuración tendrá un impacto negativo extraordinario sobre los beneficios durante la segunda mitad de 2026.

¿Qué sigue siendo un punto positivo y es atractiva la valoración?

A pesar del deterioro de las perspectivas, BMW no ha abandonado su estrategia de retorno al accionista.

La compañía sigue esperando generar más de 2.500 millones de euros en flujo de caja libre automotriz. Además, la administración reafirmó:

Una política de dividendos equivalente al 30%-40% del beneficio neto atribuible a los accionistas de BMW AG .

del beneficio neto atribuible a los accionistas de . La continuidad de su actual programa de recompra de acciones.

Estos factores proporcionan cierto respaldo a los accionistas. Sin embargo, el mercado está centrado principalmente en el deterioro de los fundamentales operativos de BMW, y con razón.

La advertencia de BMW no parece ser un contratiempo temporal de un solo trimestre. La compañía enfrenta simultáneamente la debilidad de su mercado exterior más importante, el aumento de costos vinculado a las tensiones geopolíticas y una creciente competencia estructural de los fabricantes chinos.

Si bien la valoración relativamente baja de BMW (actualmente cotizando en torno a 5 veces ganancias) podría atraer a inversores orientados al valor, en este momento no existe un catalizador evidente para un cambio de tendencia. Hasta que la demanda en China se estabilice y la rentabilidad comience a recuperarse, las acciones podrían seguir bajo presión a pesar de sus atractivos múltiplos de valoración.

Quizás la señal más preocupante sea la continua caída de los ingresos, lo que sugiere que los desafíos de BMW van más allá de los márgenes y afectan directamente el perfil de crecimiento fundamental de la compañía.

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance LP

BMW.DE (Gráfico D1)

Las acciones de BMW cotizan actualmente aproximadamente un 40% por debajo de su media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja), lo que pone de manifiesto la profundidad del actual mercado bajista y el fuerte deterioro de la confianza de los inversores. La tendencia bajista se aceleró durante 2026, ya que los elevados precios de la energía en Europa, una política monetaria más restrictiva por parte del BCE y la persistente debilidad de la economía china se combinaron para crear un entorno muy desfavorable no solo para BMW, sino para todo el sector automotriz alemán.

Fuente: xStation5

Eryk Szmyd Analista de Mercados Financieros, XTB