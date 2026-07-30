¡Los futuros del Nasdaq suben más de un 3% 🚀

Los futuros del Nasdaq 100 (US100) avanzan un 3,1%, impulsados por una fuerte rotación de capital desde los sectores de valor y defensivos hacia las acciones de tecnología, semiconductores e inteligencia artificial.

Análisis técnico: US100 (futuros del Nasdaq 100)

Los futuros del Nasdaq 100 están protagonizando un sólido rebote desde los mínimos recientes, con el RSI diario (14) recuperándose hasta 41,8. Sin embargo, la cotización continúa limitada por debajo de la EMA de 100 días (D1), situada cerca de 28.276, que actúa como resistencia inmediata junto con el nivel de 28.400. Recuperar esta zona será fundamental para confirmar un cambio de tendencia sostenible. Cabe destacar que las ganancias del sector tecnológico continúan superando ampliamente a las acciones tradicionales de valor representadas por los futuros del Dow Jones (US30, azul claro), lo que refleja una fuerte divergencia del mercado a favor del mejor desempeño del sector tecnológico.

Fuente: xStation5

¿Qué hay detrás del rebote?

Fuerte avance del sector : El conjunto del sector tecnológico registró un avance del 4,8% dentro del Nasdaq .

Rotación de capital : Sin embargo, se produjo una clara rotación incluso entre las compañías de gran capitalización y las acciones tradicionales de valor. El capital salió de Apple , Google , Walmart , PepsiCo , Pfizer , Chevron y Honeywell para financiar compras en el sector tecnológico.

Impulso del software como servicio (SaaS): Las compañías de Software como Servicio (SaaS) registraron un sólido impulso, respaldadas por el destacado desempeño de los principales proveedores de servicios en la nube.

Fuente: XTB Research

¿Por qué? Los resultados reactivan la apuesta por la IA

Después de varias semanas de debilidad en el sector tecnológico, especialmente entre las acciones de semiconductores (el Índice de Semiconductores PHXL aún acumula una caída del 21% respecto al mes anterior), dos sólidos informes de resultados ayudaron a reactivar al Nasdaq. Los buenos resultados de Microsoft, uno de los principales actores en la computación en la nube para inteligencia artificial, y de Lam Research, un importante proveedor de ASML, impulsaron el mercado después de que el índice cayera por debajo de su media móvil exponencial de 100 días por primera vez desde abril.

Microsoft (MSFT): Las acciones subieron cerca de un 17% después de presentar unos resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas tanto en ingresos ( 90.010 millones de dólares , +18% interanual ) como en BPA ( 4,81 dólares ). El crecimiento estuvo liderado por Azure , cuyos ingresos aumentaron un 43% interanual , superando una tasa anualizada de 100.000 millones de dólares , mientras que Microsoft 365 Copilot alcanzó los 30 millones de usuarios de pago . El sentimiento de los inversionistas también mejoró después de que la compañía redujera su previsión de CapEx para el conjunto del año hasta aproximadamente 175.000 millones de dólares , desde los 190.000 millones de dólares , debido a ajustes contables.

Lam Research (LRCX): Las acciones avanzaron cerca de un 20% después de que el fabricante de equipos para semiconductores presentara unos resultados del cuarto trimestre superiores a las expectativas y mejorara sus previsiones. Los ingresos crecieron un 30% interanual, hasta 6.720 millones de dólares, mientras que el BPA ajustado alcanzó los 1,82 dólares. El incremento del 43% en los ingresos por servicios de soporte a clientes (2.470 millones de dólares) impulsó los márgenes, mientras que la previsión de BPA ajustado para el primer trimestre, entre 2,00 y 2,30 dólares, superó ampliamente las estimaciones de Wall Street, situadas en 1,84 dólares.

Respaldo macroeconómico: el efecto de un FOMC menos agresivo

Los mercados también se beneficiaron de la postura ambigua adoptada por el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante la conferencia de prensa posterior a la decisión sobre las tasas de interés celebrada ayer. A pesar de su firme discurso sobre la inflación y de enfatizar la importancia de alcanzar el objetivo del 2%, Warsh no manifestó un voto en contra de la decisión, aun cuando tres miembros del FOMC votaron a favor de subir las tasas. Esto generó dudas sobre la credibilidad de su postura más restrictiva.

Este cambio redujo claramente las expectativas del mercado sobre nuevas subidas agresivas de las tasas de interés durante el resto de 2026, facilitando el camino para un rebote de las acciones, que recientemente habían estado bajo presión debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

La trayectoria implícita por el mercado para las tasas de interés en Estados Unidos se desplazó a la baja en todo el horizonte de previsión tras la conferencia de prensa de Kevin Warsh, con la primera subida de tasas ahora completamente descontada recién para diciembre de 2026. Fuente: Bloomberg Finance LP