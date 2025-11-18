Leer más
12:27 · 18 de noviembre de 2025

Las acciones de Cloudflare caen en el pre-market tras una interrupción masiva de internet 📌

  • Las acciones de Cloudflare caen casi un 5% en el pre-market estadounidense.

Las acciones de Cloudflare caen casi un 5% en el pre-market estadounidense tras una interrupción importante de internet que afectó a numerosos sitios web, incluidos X, ChatGPT y muchos más.
Los visitantes de diversas páginas fueron informados de un “internal server error on Cloudflare's network” y se les pidió “please try again in a few minutes”.

Ahora, muchos de los clientes de Cloudflare podrían reclamar por esta situación, mientras que la empresa informó que está investigando el problema.
Según la compañía, la causa principal de la interrupción fue un repunte de tráfico inusual en uno de sus servicios, lo que provocó errores en parte del tráfico que pasaba por su red. Cloudflare proporciona enlaces seguros a servicios en la nube cuando los usuarios se registran para utilizar ChatGPT.

