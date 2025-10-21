Las acciones de Coca-Cola se disparan tras superar las expectativas del consenso 🚀

- Coca-Cola supera las expectativas del mercado
Coca-Cola sorprende al mercado con resultados mejores a los esperados por los analistas, incluyendo un incremento en el margen operativo. Esto está provocando un alza de más del 3 % en las acciones de Coca-Cola al inicio de la sesión estadounidense.
Cifras clave de los resultados del 3T2025 de Coca-Cola
Ingresos: 12,455 millones de USD, un aumento del 5.1 % frente al 3T2024 y +0.4 % frente al consenso de analistas
EBIT: 3,982 millones de USD, un incremento del 8.5 % frente al 3T2024 y +2.9 % frente al consenso
Beneficio neto: 3,696 millones de USD, un alza del 30.3 % frente al 3T2024 y +10.3 % frente al consenso
Coca-Cola amplía sus márgenes
Los resultados de Coca-Cola han sido sólidos, con Fuze Tea mejorando, y marcas como Powerade y BODYARMOR (la otra bebida orientada al deporte) aumentando su cuota de mercado y creciendo en volumen. Además, Coca-Cola logró incrementar las ventas unitarias un 1 % a nivel global, con un crecimiento del 4 % en EMEA. Esto, combinado con un aumento de precios global del 6 %, le permitió obtener un desempeño positivo en el trimestre y elevar su margen EBIT del 30.7 % comparable en el tercer trimestre de 2024 al 32 %, a pesar de un aumento en el gasto publicitario, compensado por mejoras de eficiencia en otras áreas de la compañía. Su margen bruto también se expandió del 61.6 % comparable al 61.5 %, a pesar del alza en los precios de las materias primas.
Lo más destacado de los resultados de Coca-Cola es que el mayor aumento de precios proviene de Asia-Pacífico, que fue del 8 %, convirtiéndola en la región con mayor crecimiento de ingresos, con un aumento interanual del 11 %. Consideramos que esta región tiene un potencial significativo y, a medida que represente una mayor proporción de los ingresos totales de Coca-Cola (actualmente representa el 12.5 % del total), contribuirá al crecimiento general de la compañía.
Además, el flujo de caja operativo ha aumentado un 28 % en los primeros nueve meses del año, y las inversiones en capital (capex) se han mantenido estables. En resumen, los resultados de Coca-Cola demuestran la resiliencia del negocio y una fuerte capacidad para subir precios a pesar de una demanda estable, gracias a un portafolio de productos bien diversificado y una sólida imagen de marca. Las acciones de Coca-Cola han abierto con un importante impulso alcista.
Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.