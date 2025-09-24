Las acciones de defensa lideran los avances en Europa

El sector de defensa destaca hoy con avances generalizados en los parqués europeos. Las acciones de defensa están subiendo con fuerza y ​​lideran prácticamente todas las bolsas. En Noruega, las acciones de Kongsberg Gruppen suben, mientras que en Suecia, SAAB sube casi un 4 %. En Alemania, RENK Group y Hensoldt registran fuertes ganancias, y Rheinmetall vuelve a alcanzar máximos de principios de año. En el Reino Unido, BAE Systems y Rolls-Royce están en alza. Mientras tanto, en Italia, Fincantieri sube más de un 5 % y Leonardo avanza cerca de un 3 %.

Los incidentes con drones en Europa, junto con las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que Ucrania, con el apoyo inquebrantable de la OTAN, podría recuperar todos los territorios ocupados por Rusia, y la perspectiva de una escalada "híbrida" en Europa del Este, sugieren que es probable que las empresas de defensa consigan grandes contratos durante muchos años. Tras una corrección de casi el 30%, las acciones del mayor contratista de defensa de Alemania, Rheinmetall, se han recuperado y se mantienen en máximos históricos cercanos a los 2.000 euros por acción.

Fuente: xStation5