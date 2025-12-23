Leer más
11:23 · 23 de diciembre de 2025

Producción industrial de EE. UU. supera levemente expectativas

Conclusiones clave
  • La producción industrial de EE. UU. sorprende levemente al alza, confirmando resiliencia del sector y respaldando una Fed aún cauta.

Estados Unidos – Producción industrial (octubre)

  • Tasa de utilización de la capacidad: 76,0% (Esperado: 75,9%; Anterior: 75,9%)

  • Producción industrial (m/m): +0,2% (Esperado: +0,1%; Anterior: +0,1%)

  • Producción manufacturera (m/m): 0,0% (Anterior: 0,0%)

La industria de Estados Unidos logró mejorar levemente su tasa de utilización de capacidad y la producción industrial total, en comparación con las expectativas.

La mayor sorpresa se registró en términos interanuales. La producción interanual aumentó 2,2%, y el dato previo fue revisado al alza a 1,9% (desde 1,62%).

La producción manufacturera se mantiene estancada, en línea con lo esperado.

La reacción del mercado a los datos fue moderada.

EUR - USD (M1)




Fuente: xStation5
____________

