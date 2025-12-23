Producción industrial de EE. UU. supera levemente expectativas

Estados Unidos – Producción industrial (octubre)

Tasa de utilización de la capacidad: 76,0% (Esperado: 75,9%; Anterior: 75,9%)

Producción industrial (m/m): +0,2% (Esperado: +0,1%; Anterior: +0,1%)

Producción manufacturera (m/m): 0,0% (Anterior: 0,0%)

La industria de Estados Unidos logró mejorar levemente su tasa de utilización de capacidad y la producción industrial total, en comparación con las expectativas.

La mayor sorpresa se registró en términos interanuales. La producción interanual aumentó 2,2%, y el dato previo fue revisado al alza a 1,9% (desde 1,62%).

La producción manufacturera se mantiene estancada, en línea con lo esperado.

La reacción del mercado a los datos fue moderada.



EUR - USD (M1)









Fuente: xStation5

____________



👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí