Las acciones de Walt Disney retroceden alrededor de un 7% a las 15:00 (GMT-3) después de que la compañía emitiera una guía poco optimista para el trimestre en curso. La advertencia sobre debilidad en el turismo internacional opacó resultados trimestrales que incluyen récords en parques temáticos y un salto del 72% en la rentabilidad de streaming.

Resultados superan expectativas pero guía decepciona

Disney reportó cifras que superaron el consenso de Wall Street. El BPA ajustado fue de US$1,63, por encima de los US$1,56 esperados (aunque inferior a los US$1,76 del mismo período del año anterior). Los ingresos alcanzaron US$25.981 millones, un 5% más que hace un año y superior a los US$25.700 millones proyectados.

La división de experiencias (parques temáticos y cruceros) alcanzó ingresos récord de US$10.000 millones, un incremento del 6%, con ganancias operativas de US$3.309 millones, también un máximo trimestral. La asistencia a los parques nacionales aumentó 1% y el gasto por visitante creció 4%.

Por su parte, el negocio de streaming (Disney+ y Hulu) brilló con un salto del 72% en ingresos operativos, hasta US$450 millones, muy por encima de las estimaciones de analistas y de las propias proyecciones de la compañía.

Turismo internacional se debilita

Lo que pesó sobre la acción fue la perspectiva para el segundo trimestre fiscal. Disney advirtió que espera solo un crecimiento "modesto" en su división de experiencias, citando dificultades en la demanda de turistas internacionales en los parques de Estados Unidos, costos previos al lanzamiento del crucero Disney Adventure, y gastos de preapertura de World of Frozen en Disneyland París.

El director financiero Hugh Johnston declinó detallar las razones específicas de la desaceleración, aunque el contexto incluye tensiones diplomáticas de la administración Trump con aliados, políticas arancelarias y la intensificación de la verificación de visas, factores que han suscitado preocupación sobre el turismo extranjero hacia Estados Unidos.

Streaming compensa declive en TV tradicional

El crecimiento de la rentabilidad en streaming resulta crucial mientras el negocio de televisión lineal continúa en declive. Los ingresos operativos de entretenimiento no relacionado con streaming se desplomaron 55% en el trimestre, hasta US$650 millones.

Johnston atribuyó el buen desempeño del streaming a la alta audiencia de películas clásicas como Avatar y Zootopia (que tuvieron secuelas el año pasado) , programas de entretenimiento general como High Potential de ABC, y menores tasas de cancelación entre suscriptores que combinaron Disney+ y Hulu con el nuevo servicio directo al consumidor de ESPN.

Para el trimestre actual, Disney proyecta una ganancia de US$500 millones en streaming, un incremento de US$200 millones respecto al mismo período del año anterior.

La división deportiva registró una caída del 23% en ganancias operativas, hasta US$191 millones, afectada por el aumento de tarifas de derechos para los nuevos paquetes de la WWE y deportes universitarios, disminución de las cuotas de suscripción del segmento que incluye ESPN, y un impacto negativo de US$110 millones por una disputa de 15 días con YouTube TV sobre la transmisión de canales como ABC y ESPN.

Disney anticipa que los ingresos operativos de la unidad deportiva disminuirán otros US$100 millones en el trimestre actual debido al continuo aumento de los gastos por derechos deportivos.

Durante el primer trimestre fiscal de 2026, la estructura de ingresos de The Walt Disney Company reafirmó la predominancia de su división de Entretenimiento, que generó US$11.609 millones, representando aproximadamente el 45% del total de las ventas de la compañía. Le sigue de cerca el segmento de Experiencias (Parques y Productos), que aportó US$9.415 millones, consolidándose como el segundo pilar financiero pese a los desafíos internacionales.

Finalmente, la división de Deportes (ESPN) contribuyó con US$4.909 millones, completando el portafolio con una participación cercana al 17%. Esta diversificación resalta cómo el negocio de contenidos y streaming sigue siendo el motor principal, superando en peso a los parques temáticos en este inicio de año fiscal.





Sucesión de CEO y perspectiva anual

La acción también se ha visto presionada por la incertidumbre sobre la sucesión de Bob Iger como director ejecutivo. Según Bloomberg, la junta directiva está de acuerdo en ascender a Josh D'Amaro, actual líder de la división de parques y cruceros, y votará sobre el nombramiento la próxima semana. Disney ha anunciado que designará a un sucesor antes de finales de marzo.

Quien asuma el cargo enfrentará el desafío de mantener el crecimiento de la unidad de experiencias (que genera la mayor parte de las ganancias de la compañía), impulsar la división de streaming y gestionar el declive continuo de la televisión tradicional.

La incertidumbre sobre la sucesión ha estado presente durante los últimos tres años, período en el que las acciones de Disney se han estancado. El último intento de transición en 2020, cuando Iger cedió el mando a Bob Chapek, terminó en el regreso del propio Iger menos de tres años después.

Para todo el año fiscal, Disney proyecta un crecimiento de dos dígitos en las ganancias por acción y confirmó que está en camino de recomprar acciones por valor de US$7.000 millones durante 2026.

