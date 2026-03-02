Cierre de mercados (02.03.2026): Tensión geopolítica impulsa al crudo y complica el panorama para la Fed

Durante la sesión de hoy, los mercados han mostrado una relativa estabilidad pese al agravamiento del conflicto en Oriente Medio. Los ataques militares se han intensificado en la región, aunque sin registrarse una escalada mayor ni daños significativos en infraestructuras clave.

En este contexto, el precio del petróleo ha experimentado un alza sostenida, lo que ha reavivado la incertidumbre en torno a las perspectivas de inflación. En el plano económico, los datos industriales superaron las previsiones; no obstante, el índice de precios repuntó hasta máximos recientes, manteniendo latente la preocupación sobre la evolución inflacionaria.

En definitiva, la combinación de tensiones geopolíticas y presiones de precios continúa condicionando el sentimiento del mercado.



Noticias Claves



Geopolítica: El Pentágono declaró superioridad aérea total sobre Irán en una jornada de alta tensión, marcada por el derribo de tres F-15 estadounidenses sobre Kuwait, incidente atribuido a fuego amigo kuwaití. Israel continúa coordinando operaciones conjuntas con EE.UU., mientras Trump no descarta el despliegue de tropas en territorio iraní si la situación lo exige, aunque advierte que el conflicto aún no ha alcanzado su fase más crítica. En paralelo, un asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) declaró el cierre del Estrecho de Ormuz, advirtiendo que cualquier embarcación que intente cruzarlo será atacada, lo que agudiza la amenaza sobre el suministro global de energía.

EE.UU: La manufactura estadounidense se expandió en febrero, con el PMI ISM situándose en 52,4, superando las previsiones. Sin embargo, el índice de precios pagados por insumos repuntó a 70,5, su nivel más alto desde 2022, reavivando las preocupaciones inflacionarias en un momento de alta tensión geopolítica.

Europa: Francia anunció el refuerzo de su arsenal nuclear y la posibilidad de desplegar aeronaves con capacidad nuclear en países aliados. El presidente Macron subrayó la necesidad de que Europa asuma mayor responsabilidad en su propia defensa, avanzando en cooperación nuclear con Alemania, Polonia y el Reino Unido.

Bonos: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ascendió hasta el 4,057%. El mercado anticipa un primer recorte de la Fed en septiembre, aunque las expectativas de una tercera reducción de tipos en 2026 se han desvanecido prácticamente ante las presiones inflacionarias vigentes.

Petróleo: El crudo registró su mayor alza en cuatro años, impulsado por la interrupción del tráfico en el Estrecho de Ormuz y daños en una refinería clave de Arabia Saudita. El gas natural europeo también se disparó tras el cierre de la mayor planta exportadora de GNL de Qatar, mientras Trump estima que el conflicto podría extenderse entre cuatro y cinco semanas.

Metales: El oro recortó gran parte de sus ganancias iniciales, ya que los inversores ponderaron la posibilidad de una menor flexibilización monetaria por parte de la Fed ante el encarecimiento de la energía derivado de la escalada en Oriente Medio.

Chile: La actividad económica creció por segundo mes consecutivo en enero, impulsada por la recuperación minera. El Imacec registró un alza del 0,2% mensual, por debajo de las estimaciones, mientras la economía cayó un 0,1% interanual, generando dudas sobre un posible recorte de tasas del banco central a finales de marzo.

Colombia: El gobierno colombiano planea imponer aranceles recíprocos del 50% a las importaciones provenientes de Ecuador, intensificando una disputa comercial y política entre ambos países con consecuencias económicas significativas para la región.

Acciones: Nvidia anunció una inversión de 4.000 millones de dólares en empresas de óptica para centros de datos orientados a IA. Apple presentó el iPhone 17e y una nueva versión del iPad Air. Por su parte, Paramount Skydance fusionará Paramount+ y HBO Max en una sola plataforma tras la adquisición de Warner Bros. Discovery por 110.000 millones de dólares.

Análisis US100

El US100 ha mantenido una estructura de rango, mientras las medias móviles continúan cruzándose con el precio, lo que refleja un mercado aún sin una dirección claramente definida. A su vez, el indicador MACD ha alcanzado una zona de resistencia, señalando una posible pérdida de impulso en el movimiento actual.

En este contexto, el precio ha llegado al punto pivote de 25.099 puntos, considerado una resistencia menor, desde donde podría producirse una corrección. Si el índice no logra superar este nivel, es posible observar un retroceso hacia la zona de 24.462 puntos. Por el contrario, una ruptura sostenida por encima de 25.099 puntos podría impulsar el precio hacia la región de 25.508 puntos.



Análisis OIL.WTI



Durante la sesión, el petróleo registró una corrección luego de haber alcanzado la zona de resistencia de los 75.01. Posteriormente, el precio retomó su impulso alcista tras retroceder hasta el nivel de 69.27, una referencia técnica clave para la continuidad del movimiento actual y para evaluar la solidez de la tendencia.

Mientras el precio se mantenga por encima de 69.27, podría consolidarse una continuidad alcista hacia la zona de resistencia de los 78.33. En cambio, si se produce una ruptura de este soporte, aumentaría la probabilidad de una corrección de mayor amplitud, con posible extensión hacia la zona de soporte de los 66.12.

