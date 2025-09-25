Las acciones de H&M suben tras superar las previsiones

Las acciones de H&M (HMB.SE) suben un 7% hoy, alcanzando su nivel más alto en 11 meses, mientras los inversores celebraban pruebas de avances en la estrategia de H&M.
Los resultados de H&M impulsan sus acciones
- El beneficio operativo se disparó un 40 % interanual hasta los 4.910 millones de coronas suecas (523 millones de dólares), muy por encima del consenso de LSEG de 3.680 millones de coronas.
- Los resultados indican que el plan de reestructuración del CEO Daniel Erver está ganando tracción tras dos trimestres débiles.
- Colecciones más modernas y campañas de marketing con celebridades (Charli XCX, Tyla) están reposicionando a H&M frente a competidores de moda rápida como Shein y Zara.
- La compañía reintrodujo un desfile de alto perfil en la Semana de la Moda de Londres, su primero desde 2018, subrayando su apuesta por la relevancia de la marca.
- El inventario cayó un 9 % interanual, reflejando una mejor combinación de productos y ventas a precio completo en temporada.
- Las ventas se redujeron ligeramente hasta los 57.000 millones de coronas, pero aun así superaron las estimaciones (56.800 millones).
- El control de costes y una disciplina más estricta en los precios impulsaron la rentabilidad.
Aun así, los aranceles en Estados Unidos y el debilitamiento de la confianza del consumidor plantean riesgos para los márgenes del cuarto trimestre. H&M planea un “enfoque prudente de precios”: subirlos de manera selectiva mientras protege las gamas básicas de entrada y de niños para defender cuota de mercado. El Black Friday (que este año llega un día antes) podría desencadenar mayores rebajas en el cuarto trimestre.
El impulso de H&M en la temporada navideña será la prueba clave de la solidez de la estrategia de la compañía, y Estados Unidos (13% de las ventas del grupo) sigue siendo el factor crítico dada la incertidumbre de la política comercial.
Fuente: Plataforma de XTB
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.