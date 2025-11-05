Las acciones de McDonald's suben un 3 % tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre de 2025

Las acciones de McDonald's suben un 3 % tras presentar resultados mixtos del tercer trimestre de 2025. Los inversores valoran positivamente el desempeño de las ventas comparables en un entorno donde el sector enfrenta dificultades para crecer.

Aspectos clave del Q3 2025 de McDonald’s:

Ingresos totales : 7.078 millones USD, +3 % interanual , pero –0,36 % respecto al consenso

EBIT : 3.357 millones USD, +6 % interanual

Beneficio por acción ajustado: 3,32 USD, +6 % interanual, pero –3 % frente al consenso

McDonald's se mantiene firme en un entorno desafiante

Las acciones de McDonald's comenzaron la sesión al alza tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre. La compañía reportó un crecimiento de ingresos en todos sus segmentos. Las ventas comparables globales aumentaron un 3,6 % interanual, impulsadas en gran medida por un incremento del 4,7 % en los ingresos provenientes de sus franquicias internacionales.

Este dato —que excluye la apertura de nuevos locales— ofrece una visión más precisa del crecimiento real por tienda. Es un desempeño sólido para una compañía madura en un entorno competitivo donde muchas firmas optan por recortes de precios. Tanto los negocios corporativos como los franquiciados crecieron un 2,4 % y 4,3 %, respectivamente. En conjunto, las ventas totales, incluyendo todas las operaciones, aumentaron un 6 % a tipos de cambio constantes.

¿Qué está haciendo McDonald’s?

Al igual que Chipotle, McDonald’s señala en su presentación que ha habido una caída significativa en el tráfico de consumidores de bajos ingresos en EE. UU., que descendió a doble dígito. Sin embargo, el tráfico de consumidores con ingresos más altos creció a tasas de dos dígitos, compensando en parte la caída.

Como respuesta, la empresa está lanzando productos especiales a precios bajos para retener cuota de mercado. Además, busca diversificarse mediante la expansión de su segmento de bebidas, con nuevos cafés fríos y bebidas refrescantes, apuntando directamente a competir con Starbucks, que actualmente atraviesa dificultades.

Aunque el crecimiento del beneficio ha sido más lento, afectado por mayores costes de intereses e impuestos, McDonald’s ha demostrado un sólido desempeño operativo.

Las acciones de McDonald’s acumulan una ligera subida en el año y se negocian con un PER superior a 25.