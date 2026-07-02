El aumento de los precios de las acciones en las bolsas, impulsado por la inteligencia artificial, se asemejaba a un viaje implacable y sin control en la montaña rusa más rápida del mundo. Los inversores observaban con entusiasmo cómo las valoraciones de los gigantes tecnológicos subían, creyendo que no había límites para la demanda de hardware avanzado. Sin embargo, una sola ráfaga más fuerte fue suficiente para que el sentimiento del mercado chocara con la dura realidad. El índice surcoreano Kospi llegó a caer hasta un 8,3% en un momento crítico, y la fuerte venta de acciones de SK Hynix alcanzó el 14%, provocando un pánico profundo en todo el sector de la tecnología avanzada. ¿Qué está detrás de este desplome?

Principales razones del desplome de SK Hynix

Se pueden identificar varios factores que contribuyeron al desplome de las acciones de SK Hynix y de otras compañías de producción de memoria:

Síndrome de “exceso de capacidad de computación” en Meta Platforms: Meta planea lanzar un negocio de infraestructura en la nube para vender acceso a capacidad de computación y modelos de IA. Esto generó serias preocupaciones sobre un posible exceso de oferta y sobreinversión en el sector de la inteligencia artificial. Los expertos sugieren que el gigante podría tener dificultades para utilizar de forma óptima sus propios recursos, lo que tendría consecuencias negativas para los proveedores de componentes de Corea y Japón.

Meta planea lanzar un negocio de infraestructura en la nube para vender acceso a capacidad de computación y modelos de IA. Esto generó serias preocupaciones sobre un posible exceso de oferta y sobreinversión en el sector de la inteligencia artificial. Los expertos sugieren que el gigante podría tener dificultades para utilizar de forma óptima sus propios recursos, lo que tendría consecuencias negativas para los proveedores de componentes de Corea y Japón. La sombra china sobre Apple: La compañía de Cupertino está negociando la compra de chips a dos fabricantes chinos: ChangXin Memory Technologies Inc. y Yangtze Memory Technologies Co. Esta información despertó temores de que la ventaja tecnológica de Samsung y SK Hynix esté empezando a reducirse de forma peligrosa. También podría ejercer una fuerte presión sobre los precios de la memoria DRAM estándar, quitando a las empresas coreanas su capacidad previa para imponer las condiciones del mercado.

La compañía de Cupertino está negociando la compra de chips a dos fabricantes chinos: ChangXin Memory Technologies Inc. y Yangtze Memory Technologies Co. Esta información despertó temores de que la ventaja tecnológica de Samsung y SK Hynix esté empezando a reducirse de forma peligrosa. También podría ejercer una fuerte presión sobre los precios de la memoria DRAM estándar, quitando a las empresas coreanas su capacidad previa para imponer las condiciones del mercado. Sesión débil en Wall Street y efecto arrastre desde Estados Unidos: La debilidad del mercado asiático estuvo directamente provocada por el mal sentimiento en Estados Unidos del día anterior. La caída de más del 6% en el índice de semiconductores de Filadelfia marcó el tono negativo desde la apertura de los mercados asiáticos.

La debilidad del mercado asiático estuvo directamente provocada por el mal sentimiento en Estados Unidos del día anterior. La caída de más del 6% en el índice de semiconductores de Filadelfia marcó el tono negativo desde la apertura de los mercados asiáticos. Desapalancamiento de posiciones y pánico minorista: Los movimientos bruscos de precios expusieron la presencia de ETFs apalancados, que amplifican de forma significativa las fluctuaciones del mercado en ambas direcciones. Cabe destacar que en los últimos meses se han creado decenas de ETFs apalancados sobre empresas individuales de chips (lo que choca con la idea de inversión pasiva basada en la diversificación). La caída es en gran parte el resultado de una “limpieza forzada”, es decir, el cierre masivo de posiciones especulativas por parte de inversores minoristas. Mientras el capital extranjero huía vendiendo acciones por valor de más de 5 billones de wones, los inversores particulares intentaban comprar los títulos.

¿Cómo afecta la situación de SK Hynix a otros fabricantes de memoria?

El mercado tecnológico es un sistema de vasos comunicantes. El colapso en Corea del Sur contagió rápidamente al resto de las bolsas, afectando por rebote a los fabricantes globales de memoria. Samsung Electronics corrigió hasta un 10% ante el riesgo de perder su poder de fijación de precio, mientras que Kioxia Holdings Corp de Japón cayó aproximadamente un 13% por temores de exceso de oferta de capacidad de computación. Además, Micron Technology y SanDisk bajaron alrededor de un 10% en medio de la venta generalizada del sector de semiconductores

Esta situación afecta al conjunto de la industria de dos maneras. En primer lugar, la posible entrada de entidades chinas en la cadena de suministro de Apple ejerce una enorme presión sobre los precios de los chips DRAM estándar. Hasta ahora, las corporaciones coreanas habían dictado las reglas del juego y mantenido altos márgenes.

En segundo lugar, el mercado ha recibido una prueba dolorosa de su dependencia excesiva y arriesgada de solo dos empresas. Como señala Hugh Lam, estratega de inversiones en Betashares, las acciones tecnológicas asiáticas serán ahora extremadamente sensibles a cualquier duda sobre la rentabilidad de invertir en inteligencia artificial.

¿Es momento de pánico o de una corrección saludable?

Mirando la situación con perspectiva, todavía no estamos ante el estallido definitivo de una burbuja ni el final de la era de la inteligencia artificial, sino ante un proceso brusco de revisión del entusiasmo del mercado. Sin embargo, es importante señalar que, pese a las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la carrera de la IA, no se observan desaceleraciones en los pedidos ni en la construcción de infraestructuras necesarias para su desarrollo.

En este momento podríamos estar ante una ligera reconfiguración o reordenación del mercado, algo que ya se ha visto en años anteriores en las cotizaciones de empresas como Nvidia o AMD.

La actual recesión supone un baño de realidad necesario que obliga al inversor a analizar los propios datos de las empresas. En el caso de SK Hynix, seguimos apostando por el futuro, aunque el presente ya muestra datos muy sólidos. SK Hynix generó un crecimiento de ingresos de casi el 200% en el primer trimestre de 2026. Sus beneficios crecen a un ritmo espectacular, a pesar de que en 2023 aún se registraron pérdidas. Igualmente importante, observamos un fuerte incremento del ROIC por encima del WACC, lo que constituye una verdadera creación de valor para el inversor.

Fuente: Bloomberg

Las previsiones para la empresa son espectaculares y cabe recordar que, aunque sean demasiado optimistas, se cumplirán en gran medida gracias a los pedidos anteriores. Se espera que la empresa registre un crecimiento de ingresos superior al 200% en los próximos trimestres, lo que, dados los elevados márgenes actuales, indica que se prevé que la relación precio/beneficio (P/E) a futuro se reduzca a tan solo 5, desde el 20 actual. Esta es una valoración muy baja para la empresa. Si se observan otros indicadores, como la relación precio/ventas (P/S) o incluso la relación valor de empresa/EBITDA (EV/EBITDA), la empresa está valorada de forma muy conservadora. Si resulta que la competencia en China solo impulsa un mayor desarrollo, la empresa podría parecer bastante atractiva tras la reciente corrección.

Fuente: xStation5

La compañía está disponible en Europa a través de GDR. La caída de hoy ya se ha neutralizado parcialmente. Desde el 1 de abril, el valor de la compañía ha aumentado aproximadamente un 170%.