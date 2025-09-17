Leer más

Las acciones de ZIM intentan recuperarse en medio de una posible oferta de adquisición

08:34 17 de septiembre de 2025

Las acciones de la naviera israelí-estadounidense ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) subieron ligeramente tras conocerse que Evercore asistirá a su director ejecutivo y copropietario, Eli Glickman. El analista de Jefferies, Omar Nokta, escribió en una nota que, según la revista financiera israelí Calcalist, el consejo de administración de ZIM contrató a Evercore después de que la oferta de adquisición presentada por el director ejecutivo Eli Glickman y su socio financiero, Rami Ungar, probablemente fuera inferior a las expectativas.

La relación precio-beneficio actual de ZIM es inferior a 1x las ganancias del año pasado, y su ratio precio-beneficio anticipado ronda las 4x. En el último trimestre, la compañía registró ingresos de 1.680 millones de dólares, un 15 % menos que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio operativo se redujo a 149 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, frente a los 468 millones de dólares del segundo trimestre de 2024.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

En el primer semestre de 2025, ZIM transportó 1.839.000 TEU, en comparación con los 1.799.000 TEU del primer semestre de 2024. La tarifa media de flete por TEU aumentó a 1.632 dólares en el primer semestre de 2025, frente a los 1.569 dólares del primer semestre de 2024. Al mismo tiempo, la deuda aumentó a más de 3.000 millones de dólares, en comparación con los 2.800 millones de dólares del segundo trimestre de 2024.

Cotización de las acciones de Zim

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n de las acciones de Zim
 

La posición total de caja de ZIM (efectivo y equivalentes) se redujo en 270 millones de dólares, de 3.140 millones de dólares al 31 de diciembre de 2024 a 2.870 millones de dólares al 30 de junio de 2025. Esta cifra sigue estando muy por encima de la capitalización bursátil de la compañía, de 1.750 millones de dólares. Ayer, las acciones de ZIM subieron casi un 10%, pero surgió presión a la baja cuando la acción se acercó a su EMA (promedio móvil exponencial) de 50 días. Source: xStation5

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

19.09.2025
17:03

El S&P 500 roza los 6.650 puntos

Wall Street abre la sesión de hoy con ligero optimismo. El S&P 500 sube un 0,15% mientras que el Dow Jones avanza únicamente un 0,05%....

 16:42

3 mercados a los que prestar atención la próxima semana

El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés...

 15:52

Nueva jornada de caídas en la libra📉

La libra esterlina registra su tercera sesión consecutiva de caídas frente al dólar, lastrada una vez más por la ola de ventas...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.