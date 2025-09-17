Las acciones de la naviera israelí-estadounidense ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) subieron ligeramente tras conocerse que Evercore asistirá a su director ejecutivo y copropietario, Eli Glickman. El analista de Jefferies, Omar Nokta, escribió en una nota que, según la revista financiera israelí Calcalist, el consejo de administración de ZIM contrató a Evercore después de que la oferta de adquisición presentada por el director ejecutivo Eli Glickman y su socio financiero, Rami Ungar, probablemente fuera inferior a las expectativas.
La relación precio-beneficio actual de ZIM es inferior a 1x las ganancias del año pasado, y su ratio precio-beneficio anticipado ronda las 4x. En el último trimestre, la compañía registró ingresos de 1.680 millones de dólares, un 15 % menos que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio operativo se redujo a 149 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, frente a los 468 millones de dólares del segundo trimestre de 2024.
En el primer semestre de 2025, ZIM transportó 1.839.000 TEU, en comparación con los 1.799.000 TEU del primer semestre de 2024. La tarifa media de flete por TEU aumentó a 1.632 dólares en el primer semestre de 2025, frente a los 1.569 dólares del primer semestre de 2024. Al mismo tiempo, la deuda aumentó a más de 3.000 millones de dólares, en comparación con los 2.800 millones de dólares del segundo trimestre de 2024.
Cotización de las acciones de Zim
La posición total de caja de ZIM (efectivo y equivalentes) se redujo en 270 millones de dólares, de 3.140 millones de dólares al 31 de diciembre de 2024 a 2.870 millones de dólares al 30 de junio de 2025. Esta cifra sigue estando muy por encima de la capitalización bursátil de la compañía, de 1.750 millones de dólares. Ayer, las acciones de ZIM subieron casi un 10%, pero surgió presión a la baja cuando la acción se acercó a su EMA (promedio móvil exponencial) de 50 días. Source: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.