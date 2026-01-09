Rio Tinto negocia comprar Glencore: nace el mayor gigante minero del mundo

Rio Tinto y Glencore están en conversaciones para una posible fusión que crearía la minera más grande del mundo, con un valor de mercado combinado superior a los 200.000 millones de dólares. La operación superaría a BHP Group, que históricamente ha liderado el sector.

Las dos mineras han retomado conversaciones que habían fracasado en 2024 por diferencias en la valoración. Ahora discuten una posible combinación de algunos o todos sus negocios, incluyendo una adquisición total de Glencore.

Rio Tinto tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 137.000 millones de dólares, mientras que Glencore está valorada en 71.000 millones. La estructura y el alcance del acuerdo aún se debaten, pero uno de los escenarios principales contempla la adquisición completa de Glencore, incluyendo su negocio de carbón.

Rio Tinto ya se había desprendido de sus activos de carbón años atrás. Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que la compañía estaría dispuesta a conservar temporalmente el carbón de Glencore si el acuerdo prospera, con la opción de venderlo posteriormente.

El cobre nunca había sido tan estratégico

El cobre alcanzó máximos históricos esta semana, superando los 13.000 dólares por tonelada. El rally fue impulsado por interrupciones en minas a nivel global y por movimientos para almacenar el metal en Estados Unidos ante posibles aranceles de la administración Trump.

Fuente: xStation5

Para Rio Tinto, adquirir Glencore significa ampliar significativamente su producción de cobre y obtener participación en la mina Collahuasi en Chile, uno de los yacimientos más ricos del mundo. Aunque Rio ya posee activos cupríferos importantes, tanto esta compañía como BHP siguen dependiendo en gran medida del mineral de hierro, un mercado con futuro incierto a medida que el auge de la construcción en China llega a su fin.

La competencia por controlar yacimientos de cobre se ha intensificado entre las grandes mineras. Tras el acuerdo entre Anglo American y Teck Resources en 2024, el resto de la industria enfrenta presión para consolidar sus operaciones o quedarse atrás en un mercado cada vez más disputado.

La demanda de cobre tiene motores estructurales claros. Los centros de datos requieren grandes cantidades del metal, al igual que la infraestructura energética que los alimenta. Los vehículos eléctricos y los parques eólicos también consumen cobre en volúmenes muy superiores a sus equivalentes tradicionales. Ejecutivos del sector de la minería llevan tiempo señalando que la oferta futura del cobre será limitada, debido a que se proyecta un aumento de la demanda mientras la industria se enfrenta a la escasez de nuevas minas.

Tabla proyectando la cantidad que será demandada de cobre hasta 2040. Fuente: IEA.

Reacciones opuestas

El mercado respondió de forma divergente. Las acciones de Glencore suben más de 10% en Londres, reflejando la prima que los inversionistas esperan en una adquisición. En contraste, las acciones de Rio Tinto caen un 2,5% en Londres y más de 6% en Sídney a las 11:40 (GMT -3).

La caída de Rio Tinto refleja escepticismo de los inversionistas sobre el acuerdo y preocupación de que la compañía pague en exceso. Este temor tiene raíces históricas cuando las mineras pagaron precios elevados por activos hace más de una década, justo cuando el superciclo de materias primas impulsado por China comenzaba a debilitarse.

Las acciones de BHP, el actual líder del sector, caen un 0,35% a esta hora 11:40 (GMT -3). Una fusión Rio Tinto-Glencore desplazaría a BHP del primer lugar, cuya capitalización bursátil es de 161.000 millones de dólares.

Plazos y escenarios

Según las normas de adquisición del Reino Unido, Río Tinto tiene hasta el 5 de febrero para presentar una oferta formal por Glencore o anunciar que no seguirá adelante.

Mientras que en los últimos años se han producido menos descubrimientos y los recursos se encuentran a mayor profundidad que nunca, construir nuevas minas de cobre toma años debido a permisos y riesgos de sobrecostos. Según S&P Global, se estima un promedio de 17 años para que un nuevo descubrimiento de cobre entre en producción. Esto explica por qué las adquisiciones se han convertido en la vía más rápida para aumentar la producción.

Fuente: xStation5

