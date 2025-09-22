Leer más

Las criptomonedas se desploman sin ningún catalizador; Ethereum cae casi un 6%💡

03:37 22 de septiembre de 2025

Se produjo una repentina y brusca caída de las principales criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y Solana, justo después de las 8:00 a.m., con caídas del 2% al 7 % en tan solo unos minutos. Sin embargo, no se ha detectado ningún catalizador ni noticia clara que explique la caída. Este descenso repentino parece estar impulsada más por factores técnicos del mercado o un posicionamiento agresivo en futuros que por un shock fundamental, con Ethereum probando una zona de soporte clave cerca de los 4.000 dólares.

 
Gráfico del Ethereum de 15 minutos.Fuente: Plataforma de XTB
 

 

 

