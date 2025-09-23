Las débiles lecturas del PMI de Alemania y Francia subrayan la desaceleración de la eurozona

PMI en Alemania:
- PMI manufacturero HCOB de Alemania, septiembre: 48,5 (est. 50,0; ant. 49,8)
- PMI de servicios HCOB: 52,5 (est. 49,5; ant. 49,3)
- PMI compuesto HCOB: 52,4 (est. 50,7; ant. 50,5)
En septiembre, la actividad empresarial alemana creció a su ritmo más rápido en 16 meses, con el PMI compuesto anticipado de Alemania HCOB subiendo a 52,4, principalmente gracias a un fuerte repunte en el sector servicios. A pesar de este crecimiento, los nuevos pedidos disminuyeron tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, lo que refleja una demanda frágil y provocó una nueva caída del empleo, que cayó por decimosexto mes consecutivo. Las presiones inflacionarias repuntaron ligeramente, y los precios de los insumos y de los productos aumentaron a su ritmo más rápido en varios meses, especialmente en el sector servicios. Las expectativas empresariales para el próximo año volvieron a moderarse, situándose por debajo del promedio a largo plazo, ya que las empresas citaron la incertidumbre económica, los altos costes y la débil demanda como principales preocupaciones. Si bien la economía en general se encuentra en expansión, la falta de nuevos negocios y la escasa confianza sugieren que el impulso actual podría no mantenerse en los próximos meses.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
PMI en Francia:
- PMI manufacturero HCOB de Francia, septiembre: 48,1 (est. 50,1; ant. 50,4)
- PMI de servicios HCOB: 48,9 (est. 49,6; ant. 49,8)
- PMI compuesto HCOB: 48,4 (est. 49,7; ant. 49,8)
En septiembre, la actividad económica en Francia se debilitó al ritmo más pronunciado desde abril, con el PMI compuesto preliminar de Francia HCOB cayendo a 48,4, lo que marca el descenso mensual más rápido en cinco meses. La producción, tanto en el sector manufacturero como en el de servicios, cayó significativamente, y los nuevos pedidos llevan dieciséis meses consecutivos en descenso, lo que las empresas atribuyen a la débil demanda y a la incertidumbre política. A pesar de ello, el empleo en el sector privado aumentó por segundo mes consecutivo, aunque el ritmo de crecimiento fue moderado, y por primera vez desde mayo, las empresas redujeron sus precios para impulsar la competitividad. Los costes operativos continuaron aumentando, pero a un ritmo más lento, y las perspectivas de crecimiento siguen siendo débiles debido a la incertidumbre persistente y la demanda moderada. Los indicadores adelantados no apuntan a una mejora en los próximos meses, y la situación se ve agravada por las tensiones políticas en el país.
El EUR/USD se recupera tras la publicación del PMI alemán. Fuente: xStation
Evolución de los PMIs en Alemania y Francia
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.