Las divisas encaran la semana entre bancos centrales, dólar frágil y el factor Japón

El mercado de divisas entra en una de esas semanas en las que el calendario y el contexto pesan tanto como el gráfico. Hasta 18 bancos centrales se reúnen en apenas cinco días, con la Reserva Federal en el centro del foco, y eso por sí solo ya sería suficiente para justificar cautela. Pero esta vez el trasfondo es más complejo: un dólar que pierde tracción, un yen que despierta viejos fantasmas de intervención y una narrativa política que sigue filtrándose en los cruces principales.

La Fed afronta su reunión con los tipos prácticamente anclados. Los datos no justifican recortes inmediatos: el PIB del tercer trimestre de 2025 fue revisado al alza hasta un 4,4% anualizado y la inflación subyacente del PCE repuntó al 2,8% interanual. En ese contexto, el mensaje esperado es continuidad y paciencia, incluso frente a la presión política para bajar tipos. Para el mercado de divisas, eso implica algo clave: menos apoyo estructural al dólar vía tipos, pero tampoco un catalizador claro para un rebote fuerte. El resultado está siendo un billete verde vulnerable, más por desgaste que por colapso.

Ese desgaste se nota en el índice dólar, que ha marcado mínimos de varios meses, y en el comportamiento de los cruces principales. El euro se mueve en máximos de cuatro meses, la libra y las divisas oceánicas han recuperado terreno y el yen ha protagonizado el movimiento más llamativo de la semana. La moneda japonesa se ha apreciado más de un 1% en una sola sesión, alcanzando niveles no vistos desde noviembre, alimentada por algo más que simples flujos especulativos.

Aquí entra en juego Japón. La combinación de rumores de intervención, comentarios directos de autoridades y, sobre todo, la confirmación de que la Fed de Nueva York ha comprobado niveles en el dólar/yen ha encendido todas las alarmas. No es un gesto habitual y el mercado lo interpreta como una señal clara de que la opción de una acción coordinada entre Estados Unidos y Japón está sobre la mesa. No se ve algo así desde 2011, y eso explica la violencia del movimiento y el cierre apresurado de posiciones cortas en yen.

El trasfondo japonés añade otra capa de complejidad. La deuda pública supera con creces el 200% del PIB, los rendimientos han subido de forma abrupta y el equilibrio fiscal es frágil. Un yen excesivamente débil tensiona aún más ese equilibrio, de ahí que las autoridades estén dispuestas, al menos verbalmente, a actuar. Para el mercado de divisas, esto convierte al yen en un catalizador sistémico: su fortalecimiento ha sido el detonante para ventas generalizadas de dólar en otros cruces.

Mientras tanto, el resto del tablero monetario permanece relativamente estático. El BCE, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá y otros bancos centrales relevantes también se inclinan por mantener tipos. Eso reduce el riesgo de sorpresas, pero no elimina la volatilidad, porque el mercado está menos pendiente de los movimientos inmediatos y más de las señales sobre el segundo semestre del año. En ese sentido, el consenso de recortes moderados en Estados Unidos hacia finales de 2026 sigue actuando como un viento en contra para el dólar.

Como vemos, la semana en divisas no va solo de decisiones de tipos, sino de equilibrio psicológico. Un dólar frágil, un yen que ha pasado de ser pasivo a protagonista y un entorno político que añade ruido constante. Si la presión sobre el dólar continúa y Japón mantiene viva la amenaza de intervención, el sesgo favorece la continuidad de movimientos a favor de monedas alternativas, siempre con la Fed como telón de fondo. Aquí no se trata de adivinar titulares, sino de leer bien qué divisas están ganando credibilidad… y cuáles la están perdiendo.

Fuente: xStation5

________

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí