Las esperanzas del fin del cierre del gobierno americano impulsan el optimismo en Europa 🚀

Las bolsas europeas suben este lunes por la mañana, reaccionando positivamente a los acontecimientos en Estados Unidos. De hecho, todos los principales índices europeos registran subidas. El DAX sube un 0,95% hasta los 24.055 puntos, el Ibex 35 español un 1,10%, el MIB italiano un 1,12% y el FTSE 100 un 0,46%.

El optimismo se ve reforzado por las expectativas de que el cierre del gobierno estadounidense pueda terminar esta semana. El Senado estadounidense aprobó el primer proyecto de ley necesario para reabrir la administración (con 60 votos a favor y 40 en contra), y los medios informan que ya hay votos suficientes para desbloquear la situación. El calendario macroeconómico de hoy no incluye publicaciones importantes ni en Europa ni en Estados Unidos. Por lo tanto, la atención del mercado probablemente se centrará en la reapertura del gobierno estadounidense y en las especulaciones sobre posibles medidas de estímulo insinuadas por Donald Trump durante el fin de semana.

El índice alemán se mantiene en consolidación entre los 23.500 puntos y el límite superior en torno a los 24.600 puntos. A finales de la semana pasada, volvió a poner a prueba el límite inferior, tras lo cual las caídas fueron rápidamente recuperadas. El renovado optimismo en los mercados bursátiles sugiere ahora una posible prueba del límite superior del canal de consolidación en los próximos días.

Gráfico del DAX diario Fuente: Plataforma de XTB

Noticias de empresas