Las esperanzas del fin del cierre del gobierno americano impulsan el optimismo en Europa 🚀

Las bolsas europeas suben este lunes por la mañana, reaccionando positivamente a los acontecimientos en Estados Unidos. De hecho, todos los principales índices europeos registran subidas. El DAX sube un 0,95% hasta los 24.055 puntos, el Ibex 35 español un 1,10%, el MIB italiano un 1,12% y el FTSE 100 un 0,46%.
El optimismo se ve reforzado por las expectativas de que el cierre del gobierno estadounidense pueda terminar esta semana. El Senado estadounidense aprobó el primer proyecto de ley necesario para reabrir la administración (con 60 votos a favor y 40 en contra), y los medios informan que ya hay votos suficientes para desbloquear la situación. El calendario macroeconómico de hoy no incluye publicaciones importantes ni en Europa ni en Estados Unidos. Por lo tanto, la atención del mercado probablemente se centrará en la reapertura del gobierno estadounidense y en las especulaciones sobre posibles medidas de estímulo insinuadas por Donald Trump durante el fin de semana.
El índice alemán se mantiene en consolidación entre los 23.500 puntos y el límite superior en torno a los 24.600 puntos. A finales de la semana pasada, volvió a poner a prueba el límite inferior, tras lo cual las caídas fueron rápidamente recuperadas. El renovado optimismo en los mercados bursátiles sugiere ahora una posible prueba del límite superior del canal de consolidación en los próximos días.
Noticias de empresas
- Rumble (RUM.US) anunció sus planes para adquirir la alemana Northern Data AG (NB2.DE +40%), líder en infraestructura de IA y computación de alto rendimiento (HPC). El acuerdo le dará a Rumble acceso a aproximadamente 22.000 GPU de Nvidia y a una red de centros de datos europeos, lo que fortalecerá significativamente sus capacidades en inteligencia artificial y computación en la nube. Northern Data dejará de cotizar en bolsa tras la transacción.
- Roche (ROG.CH +1,50%) — La compañía anunció resultados positivos de la fase III de los ensayos clínicos de su fármaco para la esclerosis múltiple, fenebrutinib. El tratamiento redujo drásticamente las tasas de recaída y ralentizó la progresión de la discapacidad, convirtiéndose potencialmente en el primer fármaco oral eficaz para las dos formas principales de la enfermedad.
- Novo Nordisk (NOVOB.DK +2,30%) — La compañía retiró su oferta para adquirir al fabricante estadounidense de fármacos para la pérdida de peso, Metsera, poniendo fin a su puja con Pfizer (PFE.US). Pfizer finalmente adquirió Metsera por 10.000 millones de dólares. Novo citó los riesgos antimonopolio estadounidenses como la razón para retirarse, a pesar de que su oferta anterior había sido más favorable.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.