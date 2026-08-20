Las publicaciones macro de la semana llegan a su punto álgido

Ayer conocimos las actas de la Fed, concretamente la transcripción de la última reunión. ¿Qué mostraron?. ¿Y qué espera ahora el mercado?

Publicaciones macroeconómicas clave

EE. UU.

Ayer se publicaron las actas de la última reunión de la Fed, en la que vimos que muchos responsables de política monetaria concluyeron que, si la inflación no se modera, probablemente será necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria.

El Comité siguió profundamente dividido respecto a las perspectivas de inflación. Aunque la mayoría de los participantes prevé un descenso gradual de la inflación más adelante este año, muchos temen que pueda mantenerse persistentemente elevada.

Se señaló que los indicadores de inflación subyacente siguen siendo preocupantemente altos y que las expectativas de inflación han alcanzado niveles superiores a los registrados antes del estallido de la guerra en Irán.

Los responsables que defendieron mantener los tipos de interés sin cambios en julio argumentaron principalmente que una pausa permitiría realizar un diagnóstico más preciso de la situación. Desde aquella reunión, se han publicado datos más débiles del mercado laboral y cifras de inflación ligeramente más moderadas, lo que ha reforzado considerablemente su posición.

Quienes votaron a favor de una subida de tipos consideraron que esta medida probablemente limitaría la necesidad de aplicar posteriormente un endurecimiento más profundo y potencialmente más costoso desde el punto de vista económico.

Jueves

Polonia

El crecimiento salarial se aceleró en julio hasta el 6,8%, frente al 6,2% previsto por el consenso. La inflación de los precios de producción (2,8%) y la producción industrial (5,1%) también superaron las expectativas.

Los datos apuntan a una mayor probabilidad de que se produzcan efectos de segunda ronda, es decir, que la inflación provocada inicialmente por perturbaciones de oferta termine trasladándose a factores relacionados con la demanda.

Actualmente resulta difícil contemplar un escenario en el que la propuesta de recorte de tipos anunciada por el gobernador Glapiński en la última reunión del Consejo de Política Monetaria (MPC) consiga un respaldo mayoritario. No obstante, una subida inmediata de los tipos de interés también sigue siendo poco probable.

Japón

La balanza por cuenta corriente registró en julio un déficit inesperadamente elevado, superior a 69.000 millones de yenes, debido principalmente al aumento de los precios del petróleo y a una importante salida de dividendos hacia el extranjero.

Australia

La encuesta sobre expectativas de inflación de los consumidores, publicada por el Melbourne Institute, mostró una reversión de la tendencia positiva observada en los meses anteriores. En agosto, las expectativas de inflación de los consumidores aumentaron hasta el 4,9% interanual.

Por su parte, los datos del mercado laboral supusieron una gran sorpresa negativa para los mercados. La tasa de desempleo aumentó hasta el 4,5%, frente al 4,4% esperado, mientras que el empleo disminuyó en 15.800 puestos de trabajo, frente al aumento de 11.700 previsto por el consenso.

Esto supone una clara desaceleración respecto a junio, un mes especialmente fuerte en el que se crearon más de 80.000 puestos de trabajo.

Calendario económico de la semana

Jueves

EE. UU.: Solicitudes semanales de subsidio por desempleo

Hora: 13:30

Anterior: 209.000

Consenso: 210.000

Viernes

Nueva Zelanda: Balanza comercial (julio)

Hora: 23:45

Anterior: 23 millones

Consenso: -175 millones

Japón: Inflación del IPC (julio)

Hora: 00:30

Anterior: 1,6%

Consenso: 1,8%

Japón: Índice PMI (agosto)

Hora: 01:30

Anterior: 52,7

Reino Unido: Ventas minoristas (julio)

Hora: 07:00

Anterior: 4,2%

Francia: Índice PMI (agosto)

Hora: 08:15

Anterior: 49,4

Alemania: Índice PMI (agosto)

Hora: 08:30

Anterior: 51,3

Eurozona: Índice PMI (agosto)

Hora: 09:00

Anterior: 52

Presentaciones de resultados empresariales

Walmart Inc. ($WMT.US) – antes de la apertura del mercado (BMO)

Kandi Technologies Group ($KNDI.US) – antes de la apertura del mercado (BMO)

Canaan Inc. - ADR ($CAN.US) – antes de la apertura del mercado (BMO)

Bioline Rx Ltd. - ADR ($BLRX.US) – antes de la apertura del mercado (BMO)

Deere & Co. ($DE.US) – antes de la apertura del mercado (BMO)

Newegg Commerce Inc. ($NEGG.US) – antes de la apertura del mercado (BMO)

3 mercados a vigilar en los próximos días

Petróleo: Axios, citando a funcionarios estadounidenses, informó de que el ejército de EE. UU. lleva varias semanas manteniendo discretamente un corredor marítimo seguro a través del canal sur del estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán. Sin embargo, los precios del petróleo se mantienen cerca de los máximos locales.

EUR/USD: El movimiento de ayer fue uno de los más fuertes del año. El dólar perdió un 0,9% frente al euro, influido principalmente por las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Mañana llegará otra prueba en forma de los indicadores PMI de agosto.

USD/JPY: El par se ha alejado considerablemente de la barrera crítica de 160. La publicación de los datos de inflación de mañana podría marcar la dirección que tome posteriormente.