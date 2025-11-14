Las ventas mayoristas y manufactureras de Canadá superan lo esperado 📊 El par USD/CAD reacciona

Las ventas mayoristas de Canadá (MoM) registraron un alza del 0,6% mensual, frente al 0% esperado y al -1,2% previo.
Ventas manufactureras (MoM): +3,3% mensual vs +2,8% esperado y -1% previo
