Latam Airlines se convierte en la empresa más valiosa de la Bolsa de Chile

Latam Airlines (LTM.US) se convirtió el 25 de agosto en la empresa de mayor capitalización de la Bolsa de Santiago, con una valoración cercana a US$ 14,63 mil millones, superando a Banco de Chile (~US$ 14,56 mil millones) y Falabella (~US$ 14,48 mil millones), según Bloomberg. Con este hito, lidera el top 10 del mercado local y consolida su peso dentro del IPSA.
Rally y guía 2025
El impulso llega de un rally sostenido: en 2025 la acción sube cerca de 77% y acumula 86% en doce meses. A nivel global, Latam es la 9ª aerolínea por valor bursátil (tras Delta, Ryanair y United) y mantiene una guía 2025 más optimista. La compañía espera utilidades operativas sólidas con Ebitda ajustado de US$ 3,65–3,85 mil millones, junto con más actividad: su capacidad crecería cerca de 9% versus 2024, y la operación de carga también avanzaría. En resultados, proyecta ingresos por ~US$ 14–14,2 mil millones y márgenes estables a mayores (operativo 14%–15% y de Ebitdar 26%–27%), apoyados por costos unitarios contenidos y una operación más eficiente, de modo que, si entrega más vuelos con costos controlados y mantiene disciplina financiera (menor apalancamiento), debería mejorar el flujo de caja y sostener la valorización que hoy la lleva a liderar.
Análisis técnico (LTM.US)
En el plano técnico, LTM.US cotiza cerca de US$ 48,33, en máximos del período mostrado. El precio se mantiene sobre la SMA50 (~US$ 41,89) y la SMA100 (~US$ 37,90), con “golden cross” vigente y una secuencia de máximos y mínimos crecientes. El RSI(14) alrededor de 70,6 refleja momentum fuerte y cercanía a sobrecompra; eventuales retrocesos hacia la SMA50 encajarían como correcciones normales dentro de una tendencia alcista.
Fuente: xStation5.
