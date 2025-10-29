🔴 (LIVE ) Conferencia de prensa de Jerome Powell – EN VIVO

A continuación, los puntos más destacados de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tras la decisión de tasas: “La inflación sigue siendo relativamente elevada.”

“La desinflación en el sector servicios continúa.”

**Powell estima que el índice de precios del consumo personal (PCE) total y el subyacente aumentaron un 2,8 % .

“La evidencia disponible sugiere que los despidos y la contratación siguen siendo bajos.”

“La demanda laboral se ha debilitado claramente.”

“El cierre del gobierno afectará negativamente a la actividad económica mientras persista, pero ese efecto debería revertirse una vez finalice.”

“Antes del cierre, los datos indicaban que el crecimiento podría estar en una trayectoria más sólida.”

“La información disponible sugiere que las perspectivas de empleo e inflación no han cambiado mucho desde la reunión de septiembre.”

“Un recorte en diciembre no está garantizado, ni mucho menos.”

“Hubo posturas muy divergentes en la reunión respecto a cómo proceder.”

“No hemos tomado una decisión sobre diciembre.” Los comentarios de Powell generaron ventas en los mercados financieros, ya que pusieron en duda la posibilidad de un nuevo recorte de 25 pb en diciembre. El dólar estadounidense se fortalece con fuerza, mientras que los índices bursátiles de EE. UU. registran caídas moderadas.

