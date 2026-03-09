Live Nation sube tras acuerdo antimonopolio

- Las acciones de Live Nation suben tras anunciarse un acuerdo preliminar en el caso antimonopolio de Ticketmaster.
- Las acciones de Live Nation suben tras anunciarse un acuerdo preliminar en el caso antimonopolio de Ticketmaster.
- El acuerdo incluye pagos de entre 200 y 280 millones de dólares y cambios en el modelo operativo del sistema de ticketing.
- Ticketmaster deberá abrir parte de su plataforma a competidores y limitar contratos exclusivos.
El precio de las acciones de Live Nation Entertainment subió tras el anuncio de un acuerdo propuesto en el caso antimonopolio relacionado con Ticketmaster y la posición dominante de la empresa en el mercado de venta de entradas y eventos en vivo.
La investigación, que se ha desarrollado desde 2024, involucró a 39 estados y al Distrito de Columbia y se centró en prácticas comerciales como contratos exclusivos de largo plazo y restricciones al acceso de competidores, que según los reguladores llevaron a precios más altos de entradas para los consumidores.
Términos del acuerdo
El acuerdo propuesto incluye:
-
El pago de aproximadamente 200 a 280 millones de dólares en daños.
-
Cambios operativos y estructurales en Ticketmaster.
La compañía se comprometió a:
-
Abrir parte de su sistema de venta de entradas a plataformas competidoras.
-
Limitar los contratos exclusivos con recintos a un máximo de cuatro años.
-
Establecer límites en las comisiones de servicio para ciertos eventos.
Reacción del mercado
La reacción del mercado fue positiva, ya que los inversionistas interpretaron el acuerdo como una forma de reducir el mayor riesgo legal para la empresa, que era la posibilidad de que un tribunal ordenara la división de Ticketmaster, lo que podría haber alterado significativamente los ingresos y las operaciones del grupo.
Críticas y riesgos regulatorios
Al mismo tiempo, el acuerdo ha recibido críticas por parte de varios fiscales generales estatales y grupos de consumidores, quienes consideran que los términos propuestos son insuficientes.
La Fiscal General de Nueva York y una coalición de más de veinticinco estados anunciaron que continuarán con sus propias acciones legales, argumentando que el acuerdo no aborda los problemas centrales de monopolio ni restablece plenamente la competencia en el mercado de venta de entradas.
Lo que deben vigilar los inversionistas
Para los inversionistas será clave seguir:
-
La respuesta del tribunal federal al acuerdo propuesto.
-
La implementación de los cambios operativos en Ticketmaster.
-
La evolución de los procesos legales a nivel estatal.
Aunque el acuerdo podría reducir los riesgos más inmediatos, nuevas acciones regulatorias a mediano y largo plazo aún podrían afectar el modelo de negocio de Live Nation, presionando márgenes, costos operativos y la capacidad de generar flujos de caja estables.
El aumento del precio de la acción tras el anuncio refleja un alivio regulatorio de corto plazo, pero la valoración futura dependerá en gran medida de si el acuerdo es aprobado en su forma actual, de las condiciones adicionales que puedan imponer tribunales y estados, y de la efectividad de los cambios en las operaciones de Ticketmaster.
