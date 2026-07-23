Lockheed Martin y RTX elevan sus previsiones. Las acciones del sector defensa avanzan

Las acciones de los gigantes estadounidenses de defensa Lockheed Martin y RTX avanzan después de que ambas compañías reportaran sólidos resultados del segundo trimestre. Las dos empresas superaron las expectativas de Wall Street en ingresos y beneficios, al mismo tiempo que elevaron sus previsiones para el conjunto del año. Los resultados refuerzan la idea de que el auge mundial del gasto en defensa continúa traduciéndose en entradas récord de pedidos y en una mejora del desempeño financiero de los mayores contratistas de defensa del mundo.

Datos clave

Lockheed Martin aumentó sus ingresos un 11% interanual, hasta los $20,06 mil millones , reportó un BPA de $7,94 y elevó sus previsiones para el conjunto de 2026.

, reportó un y elevó sus previsiones para el conjunto de 2026. RTX registró un crecimiento interanual de los ingresos del 14%, hasta los $24,71 mil millones , mientras que el BPA ajustado aumentó hasta los $1,89. La compañía también elevó sus previsiones de ingresos, beneficios y flujo de caja libre para el conjunto del año.

, mientras que el BPA ajustado aumentó hasta los $1,89. La compañía también elevó sus previsiones de ingresos, beneficios y flujo de caja libre para el conjunto del año. La cartera conjunta de pedidos de ambas compañías supera ahora los $500 mil millones, lo que destaca que la demanda de equipamiento de defensa continúa superando la capacidad de producción de la industria.

Lockheed Martin se beneficia del aumento de la producción de misiles y municiones

Lockheed Martin generó ingresos de $20,06 mil millones durante el segundo trimestre, un 11% más que un año antes. El beneficio neto alcanzó los $1,84 mil millones, mientras que el BPA aumentó hasta los $7,94, superando cómodamente las expectativas del mercado.

El crecimiento fue generalizado en prácticamente todos los segmentos de negocio, incluidos Aeronáutica, Misiles y Control de Fuego, Sistemas Rotatorios y de Misión, y Espacio. La dirección destacó que el aumento de la producción de misiles y municiones continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento de la compañía.

La empresa también elevó sus previsiones para el conjunto de 2026 y ahora espera ingresos de entre $79,75 mil millones y $81,75 mil millones, además de un BPA de entre $29,95 y $30,65. Lockheed Martin cerró el trimestre con una cartera de pedidos de aproximadamente $230 mil millones, lo que proporciona una visibilidad excepcional de los ingresos de largo plazo.

Las acciones de Lockheed Martin cotizan cerca de los $542 en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que sugiere una posible prueba de la tendencia bajista de largo plazo y de la media móvil exponencial de 200 días, EMA200, representada por la línea roja, que separa el impulso bajista del alcista en el largo plazo.

Source: xStation5

RTX se beneficia tanto de la recuperación de la aviación comercial como del mayor gasto en defensa

RTX también presentó resultados por encima de las estimaciones de consenso. Los ingresos aumentaron un 14% interanual, hasta los $24,71 mil millones, mientras que el BPA ajustado alcanzó los $1,89. A diferencia de muchos contratistas de defensa, RTX continúa beneficiándose de dos motores de crecimiento independientes: el aumento del gasto militar y la recuperación en curso de la aviación comercial mundial.

Las ventas del segmento Raytheon aumentaron un 18%, Pratt & Whitney creció un 16%, mientras que Collins Aerospace registró un crecimiento de los ingresos del 8%. RTX también elevó sus previsiones para el conjunto del año y ahora espera ingresos de entre $95 mil millones y $96 mil millones, junto con un BPA ajustado de entre $7,10 y $7,25.

Las acciones de RTX cotizan cerca de los $204 en las operaciones previas a la apertura del mercado, próximas a sus máximos históricos. Si la acción abre cerca de este nivel, representaría un repunte de aproximadamente un 20% desde el mínimo local registrado en mayo.

Source: xStation5

Las carteras récord de pedidos sugieren que la capacidad de producción, y no la demanda, se está convirtiendo en la mayor limitación de la industria

La conclusión más importante de ambos informes de resultados no es simplemente que las cifras trimestrales hayan superado las expectativas, sino la continua expansión de sus carteras de pedidos.

Lockheed Martin cerró el trimestre con una cartera de pedidos valorada en aproximadamente $230 mil millones, mientras que RTX aumentó la suya hasta un récord de $289 mil millones, incluidos cerca de $119 mil millones en contratos de defensa. En conjunto, ambas compañías mantienen ahora más de $519 mil millones en pedidos futuros pendientes de ejecución.

Para los inversionistas, esto proporciona nuevas evidencias de que la industria mundial de defensa ya no está limitada por la demanda ni por el financiamiento gubernamental. En cambio, el principal desafío consiste en ampliar rápidamente la capacidad de producción de misiles, municiones, sistemas de defensa aérea y otros equipos militares esenciales para cumplir con los planes plurianuales de rearme de la OTAN y reponer los inventarios agotados.