Los futuros del café suben un 5% y superan los 400 centavos por libra ☕

Los futuros del café registran hoy un avance cercano al 5%, superando la barrera de los 400 centavos por libra por primera vez desde el 17 de septiembre. El impulso alcista ya era evidente en la sesión anterior, impulsado por la falta de lluvias en Brasil, lo que eleva la preocupación por la reducción de la producción en la próxima temporada.

La escasa precipitación durante el periodo crítico de floración de los cafetos amenaza con afectar seriamente el rendimiento de las cosechas. A este panorama se suma la caída de los inventarios de café certificados por la ICE, que han alcanzado su nivel más bajo en un año y medio, intensificando las tensiones de oferta. Además, Estados Unidos sigue evitando la importación de café brasileño debido al arancel del 50% que continúa vigente, lo que limita aún más el acceso al principal productor mundial.

El temor a una mayor escasez se ha incrementado luego de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) elevara el mes pasado la probabilidad de un fuerte fenómeno de La Niña al 71%. Este evento climático podría provocar sequías generalizadas en Brasil durante los próximos meses, afectando aún más la cosecha del año siguiente.

En el plano técnico, el precio del café arábica ha repuntado alrededor de 5%, superando la resistencia del retroceso de Fibonacci del 23,6% correspondiente a la última gran onda alcista. Ahora, una zona de oferta relevante se ubica entre 420 y 430 centavos por libra, mientras que los máximos históricos registrados en febrero se sitúan ligeramente por encima de los 430 centavos.

Fuente: xStation5

__________

