📈 Los futuros se disparan pese a amenazas de ataques contra Irán

Los futuros del Nasdaq 100 suben más de un 1% hoy, cotizando en su nivel más alto desde el 26 de marzo, alrededor de los 24.380 puntos. El índice avanza después de que los medios informaran que Irán está participando en negociaciones sobre una posible tregua de 45 días en Oriente Medio.

Según fuentes de Reuters, Irán ha rechazado una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de un alto el fuego y se ha negado a aceptar plazos impuestos o negociar bajo presión. Al mismo tiempo, el sentimiento en Wall Street parece estabilizarse gradualmente, impulsado en gran parte por las expectativas de un resultado constructivo en las negociaciones entre Washington y Teherán, lo que podría conducir a la reapertura del tráfico de petroleros.

Donald Trump fijó un plazo hasta las 2:00 CET para lograr una desescalada o, de lo contrario, lanzar ataques significativos contra la infraestructura iraní. Hasta ahora, ambas partes mantienen posiciones de negociación relativamente duras. Irán también ha amenazado con ataques de represalia contra infraestructuras en todo Oriente Medio, incluidas instalaciones vinculadas a Estados Unidos.

Mientras tanto, Citrini publicó un informe que sugiere que los conjuntos de datos utilizados en el análisis macro y del mercado petrolero podrían estar pasando por alto una parte sustancial del tráfico real de petroleros a través del estrecho de Ormuz. Según el informe, muchos buques operan con los transpondedores apagados o informan deliberadamente datos incorrectos.

El Brent ha caído desde unos 112 USD por barril al inicio de la sesión del lunes hasta por debajo de 108 USD a media mañana, lo que indica una reducción parcial de la prima de riesgo geopolítico.

Qué esperar de los datos del ISM

Más allá de la geopolítica, la atención de los inversores se desplaza hacia los datos del ISM de servicios de EE. UU., que se publicarán a las 15:00 GMT. El dato de febrero fue el más alto desde 2022, lo que sugiere que superar la lectura anterior podría ser difícil en un contexto de conflicto en Oriente Medio y aumento de los costes energéticos.

16:00 CET – ISM de Servicios de EE. UU. (marzo):

Previsión: 54,9

Anterior: 56,1

Subíndices:

Prices Index: previsión 67 (previo 63)

New Orders: previsión 56,8 (previo 58,6)

Employment: previsión 51,0 (previo 51,6)

Se espera un aumento notable en el subíndice de precios. Cuanto mayor sea la divergencia entre precios y componentes como nuevos pedidos o empleo, más creíble será el riesgo de un entorno estanflacionario. Los precios elevados del combustible reducen la renta disponible, una dinámica históricamente asociada a correcciones o mercados bajistas.

Es importante destacar que el subíndice de precios no influye directamente en el índice compuesto del ISM, lo que podría aumentar la probabilidad de una corrección más pronunciada en el dato principal. Por otro lado, una caída fuerte parece menos probable tras los datos regionales mejores de lo esperado del Dallas Fed, Philly Fed, Empire State, Richmond Fed y Kansas City Fed.

Gráfico del Nasdaq 100



Fuente: xStation5