Los inventarios de crudo cayeron más de lo esperado 🛢️

Datos clave: Inventarios de crudo: -2,4 millones de barriles (previsión: -2,0 millones; previo: -6,0 millones).

Gasolina: -1,2 millones de barriles (previsión: -1,6 millones; previo: -2,7 millones).

Destilados: -1,786 millones de barriles (previsión: +0,5 millones; previo: -2,3 millones). Las tasas de utilización de refinerías cayeron 2 puntos porcentuales frente a la semana anterior; sin embargo, se observa una reducción significativa en inventarios. Los inventarios de crudo descendieron en 2,4 millones de barriles, mientras que los de gasolina y destilados también mostraron caídas notables. La fuerte demanda de combustibles persiste, respaldando la recuperación en curso de los precios del petróleo, que se acercan al nivel de 84 USD por barril. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

