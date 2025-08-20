Los inventarios de petróleo cayeron significativamente menos de lo esperado

- Inventarios de petróleo: -6,01 mb (pronóstico: -1,6 mb; anterior: 3,04 mb)
- Gasolina: -2,72 mb (pronóstico: -1,0 mb; anterior: -0,79 mb)
- Destilados: 2,24 mb (pronóstico: 0,4 mb; anterior: 0,71 mb)
Según la EIA, las existencias de petróleo crudo cayeron mucho más bruscamente de lo esperado. Los datos del API sugerían una caída más pronunciada, pero solo de 2,4 millones de barriles. Los datos privados también mostraron un aumento de 1 millón de barriles en las existencias de gasolina, pero los datos finales de la EIA mostraron una clara disminución. Recientemente, hemos observado una consolidación de las existencias, pero la caída actual probablemente sugiere un aumento de la demanda en la fase final del período vacacional de verano en EE. UU. El crudo WTI rompió temporalmente la resistencia en los máximos diarios de hoy, pero aún tiene dificultades para superar los 62,5 dólares.Fuente: xStation 5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.