Los mercados esperan que aumente la confianza del consumidor estadounidense

La sesión bursátil de hoy en Europa y Estados Unidos no presentará datos macroeconómicos importantes, pero una publicación importante será la lectura preliminar de septiembre de la encuesta de la Universidad de Michigan, prevista para las 16:00. Además, los inversores en el mercado de materias primas estarán atentos a la volatilidad vespertina de los productos agrícolas tras el informe WASDE. Eventos clave Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil 12:30, Canadá – Permisos de construcción: +4% previsto vs. -9% anterior 14:00, EE. UU. – Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (septiembre): 58 vs. 58,2 anterior Expectativas: 56,2 previsto vs. 55,9 anterior

Condiciones actuales: 62 previsto vs. 61,7 anterior

Expectativas de inflación a 1 año: 4,8% previsto vs. 4,8% anterior

Expectativas de inflación a 5 años: 3,4% previsto vs. 3,5% anterior 16:00 GMT, Informe WASDE del USDA – Estimaciones de la oferta y la demanda agrícola: Trigo: 869 millones vs. 869 millones anterior

Soja: 291 millones vs. 290 millones anterior

Algodón: 3,8 millones vs. 3,6 millones anterior

Maíz: 2007,5 millones vs. 2117M anteriormente

