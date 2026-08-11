Los mercados evalúan el estancamiento en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo siguen siendo muy sensibles a la evolución de Oriente Medio, donde las negociaciones destinadas a garantizar el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz han llegado a un punto muerto. Sin embargo, el mercado sigue reaccionando a cualquier titular que apunte a un posible «acuerdo» y a una relajación de las restricciones al tráfico de petroleros por el estrecho. El Brent está devolviendo gradualmente parte de su reciente subida y cotiza cerca de los 87 dólares por barril, mientras que el WTI se sitúa en torno a los 81 dólares, después del fuerte repunte registrado anteriormente. Los últimos informes de los medios, según los cuales Omán e Irán podrían estar cerca de cerrar las negociaciones, se han convertido en el principal catalizador. No obstante, el mercado sigue en una especie de «zona gris»: el petróleo continúa fluyendo a través del estrecho, pero el riesgo persistente de interrupciones mantiene elevada la prima geopolítica. En nuestra opinión, un estancamiento continuado en el estrecho de Ormuz sigue siendo el escenario base para las próximas semanas, aunque es probable que el riesgo de una escalada por parte de EE. UU. disminuya a medida que el ciclo político se acerque a las elecciones legislativas de mitad de mandato del otoño.

Las esperanzas de un acuerdo sobre Ormuz enfrían los precios del petróleo

Los precios del petróleo se dispararon ayer, con el Brent acercándose a los 87,50 dólares por barril tras subir casi un 5 %, debido a que los mercados estaban cada vez más preocupados por un estancamiento prolongado en torno al estrecho de Ormuz. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar rápidamente después de que varios informes señalaran que las conversaciones entre Omán e Irán habían entrado en una «fase avanzada» y que las perspectivas de una salida pacífica entre EE. UU. e Irán estaban mejorando. Por ello, los mercados comenzaron a descontar una desescalada, reduciendo parte de la prima geopolítica que anteriormente estaba incorporada en los precios del crudo.

Los precios del petróleo cayeron por debajo de los 81 dólares por barril en respuesta a los informes sobre los avances en las negociaciones.

Un posible acuerdo podría reducir el riesgo de interrupciones del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, así como de ataques contra petroleros e infraestructuras energéticas.

No obstante, la situación sigue siendo muy cambiante: mientras no exista un acuerdo definitivo, no ha desaparecido el riesgo de que vuelva a aumentar la prima geopolítica.

Por tanto, el mercado está pasando de un escenario de «ni guerra ni paz» a descontar mayores probabilidades de desescalada, lo que actualmente está ejerciendo presión bajista sobre los precios del petróleo.

Las reservas estratégicas de petróleo de EE. UU. caen a mínimos de 40 años

La geopolítica no es el único factor que podría mantener elevada la volatilidad en el mercado petrolero. La Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. (SPR, por sus siglas en inglés) ha caído por debajo de los 300 millones de barriles por primera vez desde 1983, dejando a Estados Unidos con un colchón de emergencia significativamente menor que en décadas anteriores. Esto es especialmente relevante en un momento en el que el mercado sigue expuesto a posibles interrupciones del suministro en Oriente Medio.

La SPR disminuyó en otros 6,1 millones de barriles la semana pasada.

Las reservas totales cayeron hasta situarse justo por debajo de los 299 millones de barriles, su nivel más bajo en más de 40 años.

El reducido nivel de la SPR deja menos margen para utilizar las reservas estratégicas en caso de una interrupción repentina del suministro mundial de petróleo.

Los avances en las negociaciones sobre Ormuz están presionando actualmente a la baja los precios del petróleo, pero el agotamiento de las reservas estratégicas estadounidenses sigue siendo un factor de riesgo importante en caso de una nueva escalada.

El aumento de los precios del petróleo complica las perspectivas de la Fed antes de los datos clave de inflación

El reciente aumento de los precios del petróleo ha vuelto a poner el foco en los riesgos para la inflación estadounidense. Los mercados han incrementado las expectativas de una subida de tipos de la Fed en septiembre, mientras que la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha subido hasta el 4,727 %. No obstante, una desescalada duradera en Oriente Medio y un descenso de los precios de la energía podrían aliviar parte de esta presión.

Unos precios de la energía más elevados podrían dificultar una mayor desinflación y, por tanto, limitar el margen de la Fed para aplicar una política monetaria más acomodaticia.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta alrededor del 4,73 % ante la creciente preocupación de que las presiones sobre los precios puedan mantenerse elevadas.

Un descenso de los precios del petróleo impulsado por los avances en las negociaciones podría tener el efecto contrario, reduciendo el riesgo de una nueva aceleración de la inflación.

La publicación del IPC de EE. UU. del miércoles sigue siendo el acontecimiento clave y podría determinar si los mercados mantienen sus mayores expectativas de una subida de tipos de la Fed en septiembre.

Precio del barril de petróleo Brent

Los precios del petróleo han retrocedido hacia la media móvil exponencial de 50 días (EMA50) en el gráfico diario, que actualmente se sitúa cerca de los 87,60 dólares. Un movimiento por debajo de este nivel podría señalar un cambio hacia un impulso bajista y abrir la puerta a una posible corrección hacia los 82 dólares, donde se produjeron reacciones previas del precio. Al alza, la zona de los 90 dólares sigue siendo un nivel de resistencia psicológica potencialmente importante.

Fuente: xStation5